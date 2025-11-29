【Amazonブラックフライデー開催中】パワフルな切れ味とやさしさの両立！【フィリップス】の電気シェーバーがAmazonに登場中‼
スーパーリフト＆カットテクノロジーでやさしく、しっかり深剃り!【フィリップス】の電気シェーバーがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
シェーバーに搭載された過圧防止センサーが、毎秒 30 回肌への圧力を感知し 、リアルタイムで色が変化・お知らせするので、すぐに適切な圧力に調整が可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
毎分150,000回カットする72枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。シェービングヘッドはマイクロビーズコーティングされており、肌への負担を25%低減。
ヒゲを引き上げて剃り残し0mmの深剃りへ。
1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。
ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応。
ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできる一品となっている。
