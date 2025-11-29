ÀÖ´Ö¡¢Çò°æ¤é¤¬·è¾¡¤Ø¡¡¥¹¥±¥Ü¡¼¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÂè4Æü¤Ï29Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÎËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï1°Ì¤ÎÀÖ´ÖÑÛ²»¤ä2°Ì¤Î¾¾ËÜÀãÀ»¤é¾å°Ì8¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£3°Ì¤Ë¿¥ÅÄÌ´³¤¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ë¡¢8°Ì¤ËÂçÀ¾¼·³¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£À¾Ìð³ñ¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ë¤Ï9°Ì¡¢Ãæ»³ÉöÆà¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï10°Ì¡¢°ËÆ£ÈþÍ¥¤Ï15°Ì¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏÇò°æ¶õÎÉ¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬1°ÌÄÌ²á¡£º¬Éí³¤Î¶¡ÊDC¡¡Shoes¡Ë¤¬2°Ì¡¢ÀÄÌÚÍ¦µ®ÅÍ¡Ê¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥À¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬5°Ì¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢10°Ì¤ÎÄ¹°æÂÀ²í¡Ê¥Ï¥¹¥³¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡Ë¤È15°Ì¤ÎËÙÊÆÍºÅÍ¡Ê»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£