「東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合、Ｅａｓｔ４−１Ｗｅｓｔ」（２９日、神宮球場）

出身高校で東西に分かれて対戦した記念試合はＥａｓｔが勝利。東大の下手投げ右腕・渡辺向輝投手（４年・海城）が“野球人生ラストゲーム”を終えた。

２−０の四回に登板。安打と死球で無死一、二塁とピンチを招くも、早大・吉田瑞樹捕手（４年・浦和学院）を三ゴロ併殺に打ち取ると、続く慶大・林純司内野手（２年・報徳学園）を二ゴロに。好守にも救われ無失点でマウンドを降りた。

父は元ロッテの「ミスターサブマリン」こと渡辺俊介氏（４９）。１０月２３日のドラフト会議で指名漏れとなり、卒業後は一般就職する。

文化財保護法に関する卒論の執筆まっただ中に練習を再開したといい「きょう光弘くんに当ててしまったんですけど…人に迷惑はかけられないということで精いっぱい練習してきました。２週間、卒論やってただけで全然ダメで（笑）ストライクは入ったので良かったです」と苦笑い。「１００周年という記念試合で投げられたこともそうですし、自分は野球を一区切りした中で、野球を継続するすごい選手たちの中で投げさせてもらえたのは、すごい楽しかった」と充実の表情で振り返り「ここから卒論に本腰を入れます」と話した。