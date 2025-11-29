ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOによるユニットMISAMO（ミサモ）が、来年2月4日にリリースする日本で初のフルアルバム「PLAY」の詳細が28日発表され、韓国でも注目された。。

所属企業JYPエンターテインメントは27日、TWICEの日本公式SNSチャンネルに、トラックリストとコンセプトフォトを公開。韓国メディアのスポTVニュースは29日「コンセプトフォトの中のMINA、SANA、MOMOは、強靱（きょうじん）さと柔らかさが両立したカリスマ感でファンの目を引いた。華やかなスタイリングでオーラを加え、シックでしっかりした目つきとともにフォトジェニックの魅力を伝えた」と説明した。

トラックリストによると、新アルバムにはタイトル曲「Confetti」の他に「Hmm」など、計12曲が収録される。

MISAMOの「PLAY」は、23年7月のデビューアルバム「Masterpiece」、24年11月の2番目のミニアルバム「HAUTE COUTURE」に続く3部作の最後を飾る作品。同メディアは「前作では、クラシックで感覚的な色彩をみせてくれたが、今回の新アルバムを通じてどんなカラーの違いをファンにプレゼントするか注目が集まる」と報じた。