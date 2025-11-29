好き＆使ってみたい「三井住友カードのクレカ」ランキング！ 2位「三井住友カード ゴールド」、1位は？【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行の計画を立て、予約や準備を始めている人も多いのではないでしょうか。高額になりがちな旅費や準備の出費は、よりお得で賢いクレジットカードで済ませたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月17〜19日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「クレジットカードに関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆使ってみたい「三井住友カードのクレカ」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「航空ラウンジを無料で利用できるのでそこで心ゆくまでリラックスしたい」（40代男性／神奈川県）、「旅行やショッピングで使える優待や特典が豊富で、ポイントも効率よく貯められるので」（50代女性／愛知県）、「年会費が実質無料になる条件があり、ゴールドカードのステータスを気軽に持てるのが良い。コンビニやマクドナルドでのポイント還元も高く、日常使いに向いている」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「三井住友カード プラチナは高いステータス性と豊富な特典が魅力的で、特に旅行時に役立ちそうだからです」（30代男性／東京都）、「プラチナカードならではの特典が多く、空港ラウンジや高級レストランの優待などが魅力的。年会費は高いけど、特典がそれ以上に価値があると思う」（30代女性／秋田県）、「とてもセレブ感があって優越感に浸れるからです」（20代男性／東京都）、「ホテルやラウンジ系のサービスが充実しているから」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月17〜19日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「クレジットカードに関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆使ってみたい「三井住友カードのクレカ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：三井住友カード ゴールド／45票三井住友カードのスタンダードなラインアップの中でも、高いステータスを持つのがゴールドカードです。一般的なカードよりも充実した旅行傷害保険や空港ラウンジサービスが付帯しているので、特に旅行や出張が多い人にとっては魅力的な特典。また、年間100万円の利用で毎年1万ポイントの継続特典がある上、対象のコンビニや飲食店でスマホのタッチ決済を利用するとポイントが最大7％還元されるなど、日常使いでも高い還元率を感じられるのが実用的でうれしいポイントです。
回答者からは「航空ラウンジを無料で利用できるのでそこで心ゆくまでリラックスしたい」（40代男性／神奈川県）、「旅行やショッピングで使える優待や特典が豊富で、ポイントも効率よく貯められるので」（50代女性／愛知県）、「年会費が実質無料になる条件があり、ゴールドカードのステータスを気軽に持てるのが良い。コンビニやマクドナルドでのポイント還元も高く、日常使いに向いている」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：三井住友カード プラチナ／48票三井住友カードのプロパーカードで、ゴールドカードよりもさらに上位に位置するカードです。充実した特典に加えて、コンシェルジュサービスやプラチナグルメクーポンなど、日常から特別なシーンまでサポートしてくれるハイクラスなサービスが大きな魅力。このカードが持つ高い社会的信用と、非日常的な体験を提供する豪華なサービスこそが、最も使ってみたいカードとして選ばれる要因になっていると言えます。
回答者からは「三井住友カード プラチナは高いステータス性と豊富な特典が魅力的で、特に旅行時に役立ちそうだからです」（30代男性／東京都）、「プラチナカードならではの特典が多く、空港ラウンジや高級レストランの優待などが魅力的。年会費は高いけど、特典がそれ以上に価値があると思う」（30代女性／秋田県）、「とてもセレブ感があって優越感に浸れるからです」（20代男性／東京都）、「ホテルやラウンジ系のサービスが充実しているから」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)