橋本良亮、戸塚祥太、五関晃一、塚田僚一からなるA.B.C-Zが、9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』を携えた全国ツアー『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』を開催中。本ツアーは11月3日の熊本·熊本城ホール公演を皮切りに、大阪、東京、そして12月8・9日の愛知公演と4都市、全12公演を予定している。

本稿では、11月23日に東京・Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）で行われた昼公演の模様をレポートする。

■ライブ前にはA.B.C-Zのメンバーが揃って取材に応じ、ライブのこだわりを明かす

今年の見せ場について、五関が「いつもだったら大きい装置を使って、ファイブブリッジだったりとかを使ったりしているんですけど、今回は勢いを出すっていう意味では、自分たちA.B.C-Zの生身のパフォーマンスで、勢いと一体感を出していこうというコンセプトがあります。見どころと言ったらA.B.C-Zです！」と胸を張ると、塚田も「原点回帰です」と続ける。

五関は、今回のツアータイトルにも掲げたアルバム『CRAZY ROMANTIC!』について触れ、「このツアーを見据えて作った楽曲を作ったものが何曲もありまして、お客さんにも一緒に歌ったりだとか、「Perfect Sky」っていう楽曲では〈Wow Wow〉というところが結構あるんですけど、そこを一緒に歌っていただいたりとか。あとは、10年ぶり？ ぐらいにメンバー紹介曲っていうのもできまして、お客さんにいっぱい名前を呼んでもらったりとか。コール＆レスポンスをさせていただいたりとか。昔から、僕たちのコンサートでお馴染みになっていますけど、「頑張れ、友よ！」でもお客さんに歌ってもらう場所を新たに作って、皆さんにも歌ってもらうっていう挑戦をしたりだとか、一体感っていうのは本当に意識して作っていますね」と熱量たっぷりに語った。

また、戸塚は「自分たちがより、クレイジーになることによって、お客さんもより解放してもらえたらいいなって思うのと、なのでA.B.C-Zのライブは多分、一番お客さんが演者になれるというか。お客さんがお客さんでいるだけじゃなくて、お客さんも能動的に楽しんで、僕たちを楽しませにかかってくるというか。お互いで作り合っている感じですね」とファンと作り上げるライブだと語ると、五関も「もう、声を出す覚悟で来ていただいて（笑）」と呼びかけた。

実際の客席の反応について聞かれると、橋本は「めちゃくちゃいいです！」と声を弾ませ、「すごい楽しませてくれます、僕たちのことを。盛り上がるのはもちろんなんですけども、年々すごく声を出してくれているような気がしますね」と称賛。続けて「僕たちってやっぱ、恥ずかしがり屋さんなんですよ。“ニャンニャン”、“ワンワン”とか言わないタイプなんですよ、僕たちって（笑）。だけど、今回はみんなちゃんと言ってるなって感じがして。お客さんもそれを求めているじゃないですか、やっぱり。僕たちの“ワンワン”、“ニャンニャン”を」と、オリジナルの例えを交えながら、戸塚や五関が「みんな盛り上がって行くぞ！」「東京公演行くぞ！」などと、積極的な声出しをしていることについて、「殻を破っているなっていう感じがして、今回はいいライブだな」と褒めていた。

塚田は「ほかのグループでも客席登場とかもあると思うんですけど、割と僕たちはその時間、曲っていうのを多めに取っていて、一人ひとりとハイタッチができるような、触れ合いみたいなところもひとつの見どころ」と続けると、戸塚も「（ファンは）共演者の皆さまなので、より近くにいきたい」と語り、「覚悟しとけよ」と痺れるメッセージを送った。

また、グッズが発表になるなりSNSで大きく注目を集めたクレロマフォンライト。これは橋本が考案したもので、「僕たち、今回リバイバルでやらさせてもらってるんです」と、ひと昔前のケータイの形をモチーフにして、シールなどを貼ってデコれるように作ったと話す。

五関は客席に行った時にデコったフォンライトを見せてもらったと言い、「楽しいですよ」と彼らにとっても楽しみのひとつにもなっているようだ。橋本は「主にペンライトは僕が考えているんですけど、A.B.C-Zのファンだけじゃなく、ほかのグループのファンの方が、「A.B.C-Z、今回も可愛いの作ってズルイ」みたいなことをSNSで発信しているとすごい気分がいい！」と得意げに語った。

ライブでの見せ場について、塚田は「筋肉？」とナチュラルに答えながらも、曲中で披露するアクロバットに言及。「アクロバットも本当は予定していなかった」と告白。当初は予定していなかったが、本番でテンションが上がって披露したところ、結果的にメンバーや振付師からも好評だったという。

五関は「（塚田が）アドリブでやったので、場所的には塚ちゃんのアクロバットを見せる照明にもなっていなかったので。熊本の初日、真っ暗の中ひとりでやって（笑）、なんとかお客さんから見えて歓声をくれまして」とライブならではのエピソードを披露。戸塚も「打点が高いんですよ！」と褒めれば、橋本も「アクロバットしてる時の塚ちゃんって輝いている」とメンバーの奮闘を讃えた。バク転したあとの目の輝きや勢いがスゴイと語るなど、アクロバットをする塚田の表情にも注目だ。

“ロマンティック＝ときめくこと”について質問が及ぶと、五関は、ツアー中に愛犬を実家に預けたそうで、そこで普段は見せないクセが明らかになり「会いたくなっちゃいました」と頬を緩めた。塚田は愛犬の散歩中に木村拓哉に遭遇した時のことを語り、突然のことで動揺した塚田は、挨拶もそぞろに犬に引っ張られた感じを出してその場を離れたという。「あの時に立ち止まって話ができたら……」と後悔を滲ませた。「ずっとそこで待ってますから！」と木村に呼びかけた。

戸塚は「酒ですね」と切り出し、「二十歳の時から、酒と本を読んで生きてきたので、それが20年経つってなると生きてきた半分それをやってるので。あと何回、このサイクルできるんだろう？」と思いを馳せた。「基本は下戸なんですけど、ロマンティックとかクレイジーな方にいきたくてアルコールを入れているんです」と実情を明かした。

橋本は「僕はライブに立ってる時ですかね。お客さんと触れ合っている時。間違いなくそれが一番」と語り、「お客さんが僕の方を見てときめいた顔をするじゃないですか。それに僕もときめくんです。そういう顔って覚えるし。だからいろいろ楽しんでいるんですよね、このステージ上では」と胸を張った。そんな橋本を、戸塚は「“ナチュラルボーン”ですよ、生まれながらにして、ですよ」と紹介。橋本が天性のアイドル性を発揮した言葉を寄せた。

■A.B.C-Zとファンが熱量をぶつけあう『CRAZY ROMANTIC!』

開演2分前から、「A.B.C-Z」の掛け声に続いて4拍のクラップが鳴り響いた会場。暗転すると、一気にA.B.C-Zの世界へと吸い込まれるような感覚になった。

待ち侘びるファンを前にスモークがステージを覆う。「CRAZY」「ROMANTIC」と掲げたライブの始まりは、炎とアップテンポな楽曲でのっけから会場を包み込んだ。助走もほどほどにギラギラとした「Go CraZy」で一気にオーディエンスのバイブスを上げていく。

絶妙な一瞬の間を置いて、イントロからトキメキを誘う「NO MORE YOU」。新鮮さと懐かしさが同居するような、王道のJ-POPでは、伸びやかな歌声を響かせるメンバー。彼らを照らすクレロマフォンライトの揺れも一層激しさを増していった。ロックダンスをベースにした振り付けで、メンバーも音の高まりとともにリズミカルにフォーメーションを変える。そして、90年代アシッドジャズな「Groove O’Clock」と、リバイバルサウンドの音で会場を包み込んだ。

歌声はもちろん、誰もがノリやすいメロディラインに酔いしれ、彼らの細やかな足さばき、ソロやペア、ユニゾンとメリハリのある美しいフォーメーションで魅了する、これぞA.B.C-Zのステージ。とても初見では追いきれないほどの技巧を凝らした細やかなパフォーマンスに、「もっと観たい！ ずっと見ていたい！」と掻き立てられた。

昨年のツアー『A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R』では、新体制のA.B.C-Zを印象づけるコンサートだったが、今回はデビューして13年というキャリアを重ねながら、落ち着いたコンサートを届けるのに加えて、彼らが受け継いできた“伝統とパフォーマンス”をCRAZY（熱狂）に、そしてROMANTIC！（トキメキ）に届ける、“熱量”をテーマに掲げた。

その言葉通り、のっけから彼らの世界へと引き込み、この上ない没入をもたらす。独自の音楽性をベースに、軽やかで美しいダンス、バチっと決めるフォーメーション、華やかなアクロバット。そしてレーザーや照明、スクリーンのグラフィックなどを巧みに操るステージにキャリアを滲ませながら、オーディエンスとともにさらなる高みへと進んでいく。

キレもあればふわりとした浮遊感も纏う次にどんな動きをするのか、想像のつかない面白さと、激しさもありながら品を保ったまとまり。そして、楽曲の世界観を踏襲したドラマチックな振り付けや展開に目を奪われる。

新体制となってから2回目となる今回のツアー。これまでとは物理的に見せ方も変わってくるのだが、カノンやユニゾンなどを組み合わせ、4人のスキルや魅力を止めどなく、リズミカルに発揮していく。補うというよりも、新たに構築したという新鮮味のある印象で、さらに魅力が引き出されていた。観客も安心して彼らのステージに身を委ねられるのは、A.B.C-Zがこれまでに培ってきたキャリアとスキル、くっきりとした個性の賜物だろう。

そして囲み取材のコメントにもあったように、近場から上階の客席にまで姿を見せたメンバーたち。できるだけ全員と目を合わせようというような意気込みが伝わり、ファンもデコったペンライトやうちわを見せたり手を振ったりと、とびきりの笑顔を返していた。

前作のアルバム『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』からリバイバルをコンセプトに掲げ、所属事務所が長きにわたって培ってきた独自の音楽性を盛り込んだ最新作。今作も同様に、A.B.C-Zじゃなければ実現しない、圧倒的な個性を持った世界観を打ち出した。懐かしい感じがするのに新しい……絶妙な音楽の世界へと誘ってくれる。

MCでは五関がトークを回す。この日の公演は一際気合いが入ったと「みんなの声が大きいからかな」と喜びを語ると、橋本も「降りものものたくさん」と「終電を超えて～Christmas Night」での降る雪の演出を例に挙げると、五関は「わかりやすいな（笑）、みんなの声に比例して！」と笑わせた。オーディションで踊った楽曲の話題では、世代によって課題曲が違うと当時を懐かしむ一幕も。

そして五関から発表が。「今日はこの場で皆さんにこの場解禁の……」、ファン「えー！」、五関「情報を」、ファン「えー！」と、小出しにしてファンを翻弄する。戸塚も「この情報化社会の中でまだ出てない情報が！」、橋本も「新しい情報が！！」と驚き、塚田も「情報を守ることができてよかった」と安堵するなど、彼ららしい言葉の紡ぎ方で楽しませた。

五関は、自分が映像を作ったテイで話を進め、ここからは新情報を大放出。12月10日には、A.B.C-Zのシングルのカップリング、55曲を収録した配信アルバム『BEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST-』のリリースを皮切りに、今回のコンサートの模様をTBSチャンネル（CS）で2026年1月31日に放送することも決定。これに伴い、TBS地上波では特別番組が放送予定と、一足早いA.B.C-Zからのクリスマスプレゼント、お年玉のようなビッグサプライズで驚かせた。

また、五関は「今日、2階、3階行ってないけどお子さんいらっしゃいました？」と聞くと、会場からは子どもたちの声が。五関が「もう一回言える？」と聞くと、「ごせきさまー！」と可愛らしい声が響いた。その子が5歳だと知った五関は「五関の“ご”ね！」と頬を緩ませ、「楽しい？ やばい、ずっと会話してたい（笑）」と続け、「楽しんでいってね！ 最後までね」と優しい声で呼びかけた。

そんな一連のやり取りを受けて、戸塚は「そっか、そっかこんな世界があったんだな～」としみじみ。グラスを傾ける姿が浮かぶようだった。塚田も「子どもたちから“ジャスロマ”人気だよね」と続ける。一方、五関はまだ余韻に浸った様子で「飽きられないようにしないとね」「がんばるね、ごせきさま」と、胸に刻むように呟いていた。

ライブやコール＆レスポンス、客席降りに上記のようなトークなど、直接のふれあいの場から、楽曲配信や放送という広範囲に届けるプログラムと、2026年もA.B.C-Zと過ごす時間、“新たな情報”という特大ファンサービスを届けた。

後半も衣装を変えながら、白を基調とした黒いパイピングをあしらったスーツ姿で一層パワフルにパフォーマンス。少しずつ回転数を上げるようなこの後半のセットリストにも唸った。彼らも勢いはそのままに、楽曲ごとに異国情緒を醸したり、映像を盛り込んだり、雰囲気をガラリと変えながら、畳みかけるようなラインナップで深い没入感をもたらした。

囲み取材で五関が言っていたように、今回は特別な機構を用いず、彼ら4人のパフォーマンスを前面に打ち出した印象だ。そして、戸塚がファンを“共演者”と表現したように、ファンも積極的に大きな声を上げ、盛り上げて、ペンライトを揺らす。それぞれが目の前のパフォーマンスに夢中になる、その集中と一体感がプレミアムな高揚感を生み出した。

「A.B.Cra-Zy」「Perfect Sky」とファンと一緒にコール＆レスポンスを楽しみ、パワーチャージをするような「頑張れ、友よ！」など、CRAZYに、ROMANTICに、ドラマチックな熱い時間を過ごした。独自路線を歩むA.B.C-Z。彼らの音楽性やパフォーマンスがどう進化していくのか、これからがますます楽しみになるライブだった。

（文＝柚月裕実）