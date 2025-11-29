Â¾µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶¼Õ¤ÎÀ¼¡ª¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤ÎNPB AWARDS ÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿¹Êó¥«¥á¥é¤¬ÏÃÂê
¡¡11·î28Æü¤ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¸ø¼°YouTube¥Á¥§¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ø½Ë ¿·¿Í²¦¡ªÀ¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê NPB AWARDS ÉñÂæÎ¢¤Ë¥«¥á¥é¤¬¶ËÈëÀøÆþ¡Ú¹Êó¥«¥á¥é¡Û¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£29Æü16»þ¸½ºß¤Ç7.1Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿À¾Àî»Ë¾Ì¤ÎNPB AWARDS¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¡¦Áñ»Ê¹¨ÂÀ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¤òÁè¤Ã¤¿½¡»³ÎÝ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¾¾»³¿¸Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¹Êó¥«¥á¥é¾ïÏ¢¤Î¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢À¾Àî¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡YouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥Æ¸ø¼°Youtube¤Û¤ÉÂ¾µåÃÄ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤È¤³¤íÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤è¡×¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¸ø¼°¤è¤ê¿¹²¼¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ï¡×¡¢¡ÖÂ¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÆÍ·â¤Ç¤¤ëÍÇ½¹Êó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£