【ジャパンC】ダノンデサイル 「ベリーベリーホース」が得意の2400mで快走の予感

「世界に通用する、強い馬づくり」――ジャパンCが創設された当時、この言葉がテーマとなっていた。これまでに延べ200頭以上の外国馬が来日し、日本のトップホースたちと王座を争ってきた。

凱旋門賞や英ダービーなど、世界の名だたるビッグレースを制した名馬たちがやってくるのを日本の競馬ファンは毎年ワクワクしたことだろう。

そんな海外の実力馬を打ち負かしてきたのが日本馬たち。近年は日本競馬のレベルが上がり、2006年のディープインパクトから日本馬が19連勝を飾っている。

勢いのいい3歳馬たちに対抗すべく、立ち上がるのが昨年のダービー馬、ダノンデサイル。

ダービー勝利時が人気薄だったためにフロックかと思われたが、年末の有馬記念でも3着に好走。

4歳になった今年はドバイシーマクラシックでカランダガンの末脚を封じて勝利。鞍上・戸崎圭太の「ベリーベリーホース」という賛辞とともに大きな注目を集めた。

その後は休養を取り、8月にイギリスに遠征し、インターナショナルSへ出走。この時は5着に完敗したが、距離が短かったのも確か。得意の2400m戦でこそ本来の力を出し切ることだろう。

