¾å¸ÍºÌ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÏÓÁ°¡¡µã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤Ä¹½÷¤òÄÀ¤á¤¿¡È¥×¥íµé¥Æ¥¯¡É
24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¿¥¯¥·ー¡×¤Ç¡¢¾å¸ÍºÌ¤¬Ä¹½÷¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤¬ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÁó°æÍ¥¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Èー¥¯¤ÇÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾å¸Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌÚÂ¼¤Î¼«Âð¤ò»Ò¤É¤â¤ÈË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿Ä¹½÷¤¬¸¤¤È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°¤¤ÀÜ¿¨¤ÇÂçµã¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÌÚÂ¼¤¬Êú¤¾å¤²¤Æ¤¢¤ä¤·¡¢Ìó30Ê¬¤«¤±¤Æ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¾å¼ê¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾å¸Í¤Ï¤½¤Î¼êºÝ¤Ë¶¯¤¯½õ¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤È¾å¸Í¤Ï»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¸òÎ®¤¬Â³¤¯´ÖÊÁ¡£º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Î¼«Á³¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤ì¤¿°ì¾ìÌÌ¤È¤¤¤¨¤ë¡£Ä¹½÷¤¬µã¤»ß¤Þ¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¾õ¶·¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ö¼Â¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¾å¸Í¤Ï2012Ç¯¤ËEXILE HIRO¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß3»ù¤ÎÊì¡£°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð¸³¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤â»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£ÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î¿Æ¤·¤¤¸òÎ®¤È¡¢Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤¬¸òº¹¤·¤¿¡¢Åù¿ÈÂç¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£