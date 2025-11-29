「マジで泣きそう」「本当に感動する」J２制してJ１初昇格！ 悲願達成の水戸に反響続々「来季は茨城ダービーだね！」
水戸ホーリーホックは11月29日、J２最終節で大分トリニータとホームで対戦し、２−０で勝利。クラブ初となるJ１昇格を決めた。
最終節を前に、水戸は勝点67で自動昇格圏の２位。首位のV・ファーレン長崎とは勝点２差だった。
水戸は勝利を収めて勝点を70に。長崎は徳島ヴォルティスと１−１のドロー決着。この結果、長崎と勝点で並ぶも、得失点差で上回った水戸が優勝を手にした。
最後の最後に頂点に立ち、歓喜の瞬間を迎えた。偉業達成の水戸に、SNS上では以下のような声があがっている。
「J２面白すぎる」
「ついにJ１に来るのか」
「優勝おめでとう」
「本当に感動する」
「悲願達成！」
「来季は茨城ダービーだね！」
「マジで泣きそう」
「逆転優勝だ!!」
多くの祝福が寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
