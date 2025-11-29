オイスター×醤油でガツンとうまい！ご飯がすすむ『豚だんごとれんこんのオイスター煮』

今日も一日がんばった！ そんな日は、食べ応え満点の『豚だんごとれんこんのオイスター煮』を。

シャキシャキれんこんとごろっとジューシーな豚だんご。オイスターソースとしょうゆの合わせ技で、味はばっちり決まります。簡単工程でパパっと作れて、ご飯もおかわり必至の一皿です。

『豚だんごとれんこんのオイスター煮』のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉（赤身）……200g

れんこん……1節（約200g）

ねぎ……8cm（約30g）

〈A〉

しょうが汁……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

片栗粉……大さじ1/2

酒……大さじ1

水……大さじ2

こしょう……少々

サラダ油……大さじ1

酒……大さじ2

オイスターソース……大さじ2

しょうゆ……大さじ1

作り方

（1）下準備をする

・れんこんはピーラーで皮をむき、縦4等分に切ってから一口大の乱切りにする。

・ねぎはみじん切りにする。

・ボールにひき肉とねぎ、〈A〉を入れて手で練り混ぜ、粘りが出たら6等分して丸める。

おいしく作るコツ

たねは粘りが出るまで練り混ぜることで、焼いたときに肉だんごが割れにくくなります。なお、脂身の少ない赤身のひき肉を使ったほうが、しっかりとした食べごたえをキープできます。

（2）炒めて煮る

直径24cmのフライパンにサラダ油を中火で熱し、肉だんごを並べ入れる。ころがしながら焼きつけ、かるく焼き色がついたられんこんを加えてさっと炒める。酒をふり、水1カップを加えて煮立て、オイスターソース、しょうゆを加えて混ぜ、ふたをして10分ほど煮る。

やわらかな肉だんごとシャキシャキれんこんが、無限にいけちゃうおいしさ。ほっこりだけど、がっつり食べたい日にぜひどうぞ。

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）