オイスター×醤油でガツンとうまい！ご飯がすすむ『豚だんごとれんこんのオイスター煮』
今日も一日がんばった！ そんな日は、食べ応え満点の『豚だんごとれんこんのオイスター煮』を。
シャキシャキれんこんとごろっとジューシーな豚だんご。オイスターソースとしょうゆの合わせ技で、味はばっちり決まります。簡単工程でパパっと作れて、ご飯もおかわり必至の一皿です。
『豚だんごとれんこんのオイスター煮』のレシピ
材料（2人分）
豚ひき肉（赤身）……200g
れんこん……1節（約200g）
ねぎ……8cm（約30g）
〈A〉
しょうが汁……小さじ1
しょうゆ……小さじ1
片栗粉……大さじ1/2
酒……大さじ1
水……大さじ2
こしょう……少々
サラダ油……大さじ1
酒……大さじ2
オイスターソース……大さじ2
しょうゆ……大さじ1
作り方
（1）下準備をする
・れんこんはピーラーで皮をむき、縦4等分に切ってから一口大の乱切りにする。
・ねぎはみじん切りにする。
・ボールにひき肉とねぎ、〈A〉を入れて手で練り混ぜ、粘りが出たら6等分して丸める。
おいしく作るコツ
たねは粘りが出るまで練り混ぜることで、焼いたときに肉だんごが割れにくくなります。なお、脂身の少ない赤身のひき肉を使ったほうが、しっかりとした食べごたえをキープできます。
（2）炒めて煮る
直径24cmのフライパンにサラダ油を中火で熱し、肉だんごを並べ入れる。ころがしながら焼きつけ、かるく焼き色がついたられんこんを加えてさっと炒める。酒をふり、水1カップを加えて煮立て、オイスターソース、しょうゆを加えて混ぜ、ふたをして10分ほど煮る。
やわらかな肉だんごとシャキシャキれんこんが、無限にいけちゃうおいしさ。ほっこりだけど、がっつり食べたい日にぜひどうぞ。
料理家、福岡県出身。基本をふまえながらも、アイディアに満ちあふれる料理を日々提案。身近な材料と調味料の組み合わせが絶妙で、大胆で素材を生かすシンプルなレシピが人気。『オレンジページ』では創刊当時から活躍。数多くの雑誌や書籍で支持される。