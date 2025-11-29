元NMB48上枝恵美加、スペイン人男性との結婚発表 夫顔出しウエディングショットも公開
【モデルプレス＝2025/11/29】元NMB48の上枝恵美加（31）が11月29日、自身のSNSにて結婚したことを発表した。
【写真】元NMBメンバー、イケメンスペイン人夫顔出しウエディングショット
上枝は「この度、結婚しましたことをご報告させて頂きます」と発表。お相手については「スペインの方なのですが、昨年亡くなった父が闘病中の時も、家族を沢山支えてくれたとても優しい方です。国際結婚にはなりますが、今後も今まで通り日本とスペインの2拠点で芸能活動を続けて行きます」と伝えている。
投稿には、ウエディングドレスとタキシードを着用した2人が、ハグをしたり、並んで歩くウエディングショットを添えている。
上枝は、1994年7月13日生まれ、大阪府出身。2011年にNMB48の3期生として加入し、Team BIIのキャプテンも務めた。2017年の卒業後はスペインに渡り、日本との2拠点で活動。女優として映画や舞台で活躍している。（modelpress編集部）
◆上枝恵美加、結婚発表
◆上枝恵美加、スペインとの2拠点活動
