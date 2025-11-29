◇NBAカップ1次リーグ第4戦 レイカーズ129-119マーベリックス(日本時間29日、クリプト・ドットコム・アリーナ)

レイカーズの八村塁選手が日本時間29日、マーベリックス戦に出場し勝利に貢献しました。

第1クオーター、八村選手は3ポイントシュート1本を含む3本のシュートを放ちますがいずれも失敗に終わります。

続く第2クオーターはベンチからスタート。残り6分43秒、3ポイントシュートを試みるも外れ、八村選手は前半を無得点に終わり、チームも60-62と2点ビハインドで後半戦に突入します。

第3クオーター、八村選手はスタートから出場すると、残り8分31秒で右コーナーから3ポイントシュートを華麗に決め、この日初得点。さらに残り8分4秒にも2連続となる3ポイントシュートを決めました。

そして最終第4クオーター、チームは98-94と4点リードで開始します。スタートから出場した八村選手は、残り9分54秒にこの日3本目の3ポイントシュートをヒット。さらに残り5分55秒にも3ポイントシュートを成功すると、残り2分46秒にはフリースローライン付近からジャンプシュートを決めました。

後半だけで4本の3ポイントシュートを入れ、14得点の八村選手。試合には36分20秒出場し、14得点、4リバウンドを記録しました。シュートは13本打ち5本成功、FG成功率は38.5％。また、3ポイントシュートは8本中4本成功で成功率は50％という結果でした。

チームは今季最長の6連勝で14勝4敗、NBAカップは4勝0敗とし西地区グループB首位でノックアウトステージ進出となりました。