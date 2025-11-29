中国問題に精通するジャーナリスト福島香織氏が29日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」に出演。日中関係悪化を招いた高市早苗首相の台湾有事発言について私見を述べた。

福島氏は高市氏の発言について「私は、よくぞ言ってくれた高市総理！と思ってます。反省する必要もなければ撤回する必要もない」と断言。「日本の外交はずっと中国の顔色をうかがって、事なかれ主義でやってきた。王毅外相が“日本の首相はレッドラインを越えた”と怒ってましたが、それは中国が勝手に引いたレッドライン」と指摘し、「今回初めて日本側が日本にとってのレッドラインを明確に示した。今までにない日本の外交で、こういう外交を待ってました」と評価した。

高市氏が絶対にやってはいけないこととして「今回の発言の撤回」と福島氏。「私がすごくうれしいのは、アメリカ追従でなく中国忖度（そんたく）でない、日本が日本の国益に立って日本の立場を自身の言葉で国際社会に発信できるリーダーが誕生したこと」と称賛した。

「100年に1度の国際社会枠組み変局の時期、安全保障の枠組みも変わる時期に、日本に発信できる強いリーダーが帰って来たということで、次にできる国際秩序再構築へ、日本はかなりいいポジションを取れる可能性が出てきた。希望がわいてきた」と終始、前向きな口調だった。