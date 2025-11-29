「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第３日」（２９日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

通算２アンダー、８位から出た金沢志奈（３０）＝クレスコ＝が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８で回り、通算６アンダーで鈴木愛と並んでの首位に立った。

２番でボギー先行となったが８番パー３のティーショットを３メートルにつけてスコアを戻すと、続く９番パー５では３打目の残り８０ヤードを手前にバウンドさせてカップインという完璧なショットでイーグルを奪った。

「気持ち的にも余裕が」とその後はいい流れでプレー。難しい１５番でもバーディー。さらに１７番では６７ヤードを“ＯＫ”につけてさらにスコアを伸ばした。

「最近ウエッジで悩んでいて、パー５でなかなかバーディーが来なかった」ため、ウエッジを念入りに練習して臨んだ大会でもあった。

これが９番、１７番（いずれも５６度のウエッジ）で奏功。苦手だったショットが躍進への武器となった。

７月に男子のチャリティーイベントで、石川遼とラウンド。「本当にプロゴルファーになって良かった。遼くんと回るなんて、人生でないじゃないですか」という機会が、いい“気”を呼んだ。９月にはソニー日本女子プロゴルフ選手権でプロ初優勝。石川からの祝福もあったという。

さらに“アゲ”て迎えた最終戦だ。勝てば初勝利、２勝目が国内メジャーとなり２０１０、１３年にともに日本女子オープンを勝った宮里美香、１５年のワールド・サロンパス・カップと日本女子オープンを勝ったチョン・インジ以来史上３人目。宮里、チョン・インジとも米ツアーメンバーだったため、国内での会員としては金沢に“初”のチャンスがある。「どうしようかな。集中力を切らさず、最後まで諦めず、ですね」と、いい流れを快挙につなげていく。