好角家タレントで観戦席での姿が異彩を放つ美女として話題の山根千佳が２８日、自身のＸに新規投稿。ＮＨＫが公式Ｘで公開した「幻の千秋楽エンディング」を引用し、「これで大相撲ファンは年越せそうです」とつづった。

九州場所の千秋楽では安青錦と横綱豊昇龍との優勝決定戦になり、安青錦が初優勝を飾った。表彰式や優勝インタビューが押してしまったため、相撲ファンが待っていた千秋楽エンディングが時間内に放送されなかった。

同様のケースでは後日、ＮＨＫ大相撲の公式Ｘで公開されることが多かったが、２８日にアップされた。これを受け「千秋楽のエンディング待ってましたああああ これで大相撲ファンは年越せそうです。皆さん良いお年を！！！！！！！」とつづった山根。ファンも「これでスッキリ年が越せます笑」「やっと見れましたね 今年はいろいろありすぎて時間かかったのかな？」「大相撲のエンディングには、毎回胸を打たれます」「思わず涙がこぼれたりする」と書き込んだ。

序盤から星の奪い合いとなった今年の九州場所。今回のエンディングでは遠藤の引退会見シーンや終盤に豊昇龍、大の里、安青錦の三つ巴の優勝争いなどが動画にちりばめられた。今場所後に優勝した安青錦は大関昇進が決定。来年はさらに白熱した取組が見られそうだ。