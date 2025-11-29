◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節 水戸２―０大分（２９日・Ｋｓスタ）

水戸が悲願のＪ１昇格とＪ２優勝を決めた。大分を２―０で下して２位以内を確定させ、２０００年のＪ２参入以来、２６年目で初のＪ１昇格となった。

＊ ＊ ＊

▼クラブハウスは元中学校 廃校となった茨城・城里町立七会中学校にクラブハウスと練習場を構える。１８年から使用。クラブハウスは旧校舎をそのまま利用している。クラブハウス隣接の天然芝グラウンドが確保できず、Ｊ１ライセンス取得が危ぶまれていたが、この画期的アイデアにより無事取得となった。

▼覚えてください「ホーリーホック」 対戦クラブの配布資料や地方ニュースで、クラブ名を間違えられるケースが過去に多発。主な誤植例に「ホーリンホック」「ホリーホック」「ホーリックホック」など。

▼おくりみと？ 過去に目の前でＪ１昇格を決められたケースが７度あり（０４年川崎、０９年湘南、２１年磐田など）、一部から映画「おくりびと」をもじった「おくりみと」と揶揄（やゆ）された過去がある。

▼現Ｊ１監督３人が巣立つ ０８〜１０年に木山隆之氏（現・岡山監督）、１８〜１９年に長谷部茂利氏（現・川崎監督）、２０〜２２年に秋葉忠宏氏（現・清水監督）が指揮。木山氏はクラブＯＢ。

▼主な歴代所属選手 ＤＦ田中マルクス闘莉王（０３年、広島からの期限付き）、ＦＷ鈴木隆行（１１〜１４年）、ＤＦ塩谷司（１１〜１２年）、ＤＦ市川大祐（１２年）、ＦＷ前田大然（１７年、松本からの期限付き）、ＦＷ小川航基（１９年、磐田からの期限付き）。