2021年に解散

お笑い界で長年語り継がれてきた伝説のユニット「たりないふたり」が、2021年の解散から4年半ぶりに復活することになった。南海キャンディーズの山里亮太とオードリーの若林正恭という、それぞれ異なるコンビで活躍する2人が組んだこのユニットは、単なる漫才コンビの枠を超えた特別な存在である。12月に収録が行われ、同月中に番組が放送されるのだという。【ラリー遠田／お笑い評論家】

＊＊＊

【写真】“痩せすぎ”な別人級ショットを披露する山里亮太

たりないふたりの最大の魅力は、その圧倒的な正直さにある。2009年の結成当初、2人はコンビの中で地味な方だと認識されており、テレビでも思うように結果を出せていなかった。人見知りでひねくれた性格の彼らは、明るく華やかな芸能界の空気に馴染めず、人知れずストレスを抱えていた。先輩からの飲み会の誘いをどう断ればいいか、といった話で意気投合し、そんな自分たちの社交性が足りない部分をネタにして漫才を始めたのが、このユニットの原点である。

山里亮太（左）と若林正恭

最初の頃は、実力派漫才師である彼らが自分たちをネタにしてアドリブ要素のある新しい漫才を作っていくという正統派のお笑い企画だった。しかし、回を重ねるにつれて、ドキュメンタリーの要素が前面に出てくるようになってきた。

それぞれの芸能界での地位が上がり、立場も変わり、プライベートでも結婚などを経験することで、少しずつそれぞれの考え方や生き方も変わっていった。それに伴って彼らの関係性も変化し、それが漫才やトークの内容に反映されるようになった。たりないふたりは生き様を見せるエンターテインメントへと進化していったのである。

自分たちの「たりなさ」をネタにするのは一種の自虐芸である。特に山里は普段から自虐芸を専門にしており、自分の欠点をあえて見せることでいじられているようでいじらせているという高度な「関節技」で笑いを取ってきた。

しかし、結婚を発表したあたりから、山里の自虐芸に世間から疑問の声が投げかけられるようになった。多数のレギュラー番組を抱え、誰もが知る有名女優を妻に持つ「人生の成功者」が自分を蔑むようなことを言っても、しらじらしく感じてしまう人がいるのも無理はない。

ファンも葛藤

だが、2021年の解散ライブ「明日のたりないふたり」では、まさにそのテーマが扱われていた。彼らは芸能界における成功への階段を駆け上がり、本当に「たりて」しまったのか。これからどうやって生きていけばいいのか。

結論から言えば、持たざる者から持つ者になっても、人間の性根の部分は変わらない。女優と結婚したからもう満たされているだろうという常識は山里には当てはまらない。むしろ、結婚したのにそれでも他人に嫉妬し続け、毒を撒き散らす生き様こそが、本当の意味で「たりない」ということなのだ。若林は相方として山里のそんな足りない部分に真正面から切り込み、問題の本質をえぐり取ってみせた。そして返す刀で自らの生き方にも目を向け、心の腫瘍を摘出していった。

解散ライブ「明日のたりないふたり」では、無観客という特殊な環境の中で、魂を削るような漫才が披露されていた。自分たちはもう足りてしまったのか、それでもなお足りないままなのか。40代に突入した2人が向き合ったそのテーマは、芸人以外の人間も抱えている人生の問題そのものであり、エンディングの演出は有終の美を飾るにふさわしいものだった。

だからこそ、今回の復活に関して、本人たちにもファンにも葛藤はある。だが、それを乗り越えた上で「今だからこそできる漫才」が生まれるのであれば、その価値は計り知れない。40代後半を迎え、大舞台を経験し、人生の分岐点を数多く選び抜けてきた2人が改めて向き合う「たりなさ」は、かつてとは全く別の深みを持つだろう。「たりないふたり」は、山里と若林が自分の全人生をぶつける壮大なドキュメンタリーなのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部