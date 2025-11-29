視聴者が笑いを求める

コメディエンヌの人気と評価が高まっている。10月に始まったドラマで話題をさらっているのも朝ドラことNHK連続テレビ小説の「ばけばけ」とTBS「じゃあ、あんたが作ってみろよ」。どちらもコメディ色が強い。世相が暗いためか、視聴者が笑いを求める思いが強くなっているようだ。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

コメディエンヌとはコメディも得意な女優。「ばけばけ」でヒロインのトキを演じているコメディエンヌ・高石あかり（22）はたった2か月弱で一躍人気者になった。高石はシリアスな演技もうまいが、コメディエンヌとしての力量には目を見張る。

以前から笑わせる才能は高かった。わがままな殺し屋に扮した初主演映画「ベイビーわるきゅーれ」（2021年）は抱腹絶倒すること請け合い。殺しの腕はいいのだが、いつも金欠で、喫茶店などでのアルバイトに追われている。だが、途中でキレてしまう。この設定を大マジメにこなしているだけでもおかしい。

この殺し屋も高石以外の女優が演じたら、笑えたかどうか分からない。「ばけばけ」のトキ役もそう。高石は間の取り方が抜群にうまい。一瞬の沈黙などである。コメディでもコントでも欠かせない技術だ。

表情を瞬時に変化させるのも得意。たとえば笑顔からムッツリ顔などへ自然に移行する。これもコメディエンヌの必須条件。さらにギャグには体を使うものが多いが、運動神経もいい。

高石のコメディエンヌの才能が発揮された場面はいくつもある。一例は第33回。トキはレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の女中になっていた。ただし、家族が許してくれそうにないので、花田旅館で働くとウソをつく。

それを不審に思った父親の司之介（岡部たかし）はトキを尾行。時には動いている大八車の陰に身を潜めた。一方でトキも大八車に隠れながら小走りでヘブン宅へ。まるで忍者かドリフのコントだ。身のこなしが軽くないと、出来ない演技だった。

高石は17歳までダンスボーカルグループ予備軍の「α-X's（アクロス）」に所属していた。もともと体の動きが軽快だった。

コメディもシリアスもうまい満島ひかり（39）も10代のころにはダンスボーカルグループ「Folder」の一員だった。やはり声も体の動きもいい。

間の取り方が絶妙

2027年度前期の朝ドラ「巡るスワン」は、長野県内の警察署の生活安全課を舞台とするヒューマンコメディ。ヒロインを演じる森田望智（29）も当然、コメディエンヌでもある。

Netflixが2024年に制作したアクションコメディ映画「シティハンター」ではヒロインに扮した。主演の鈴木亮平（42）が演じたお調子者の敏腕スイーパー（始末屋）の相棒役だった。

森田は主に鈴木のギャグの受け手だったが、自らボケをかますこともあった。たとえば、鈴木と敵のアジトに乗り込んだのはいいが、怯える。声を震わせながら「すみません、誰かいますか？」と呼び掛けた。

そして、すぐに「誰もいないみたいです」と決めつけたが、それは単なる願望。直後にマシンガンを手にした悪党がズラリと勢揃い。森田は凍り付いたものの、観る側はクスリとなった。

演技力の高い森田は、冒頭からラストまで間の取り方が絶妙だった。鈴木のギャグをしっかりと受け止めた。キャッチャー役が下手だと、ギャグが滑る。また、森田は幼いころから長くフィギュアスケートとクラシックバレエを習っていたせいか、やはり体の動きがいい。

森田は2019年、Netflixのドラマ「全裸監督」にヒロインとして出演すると、たちまち注目の人となる。それまで無名に近かったにもかかわらず、圧倒的な演技力を見せたからだ。

現役大学生からセクシー女優に転身する女性役だったが、女優を演じている間は別人。小難しい理屈を並べ立てて周囲を見下し、高笑いを浮かべた。

まるで1人2役。演技が相当うまくないと出来ない。さらに女優を演じている間の姿や言動は滑稽。1人だけコメディもやっているようなものだった。

森田は朝ドラ「虎に翼」（2024年度前期）ではヒロイン役・伊藤沙莉（31）の義姉に扮した。2人のコミカルなやり取りは愉快だった。2人は「全裸監督」でも共演している。伊藤は森田と気の合うメイク兼スタイリストの役だった。

共演が多いこともあり、2人は仕事を離れても仲が良い。伊藤もNHK「いいね！光源氏くん」シリーズ（2020年〜）など数々のコメディに出演してきたということもあって、話が合うのかも知れない。

伊藤は9歳のとき、「サンリオダンスコンテスト」のキッズ部門で優勝している。子供の世界の有名ダンサーだった。当時の夢もダンサー。伊藤もやっぱり体の動きか機敏である。

世界の共通の認識

コメディエンヌは、運動神経が良いほうが有利なのは世界の共通の認識。「ホリデイ」（2006年）などで知られる大物コメディエンヌのキャメロン・ディアス（53）は運動神経抜群なことで知られる。共演したトム・クルーズ（63）が激賞したほどのレベルである。

「巡るスワン」の脚本はバカリズム（50）が担当する。日本テレビのSFコメディ「ブラッシュアップライフ」（2023年）、同「ホットスポット」（2025年）を書き、ヒットさせたのは知られている通りである。

バカリズム脚本の大きな特徴は、日常生活の中に潜む人間のおかしさを拾い上げ、物語に生かすこと。なんとなくやってしまう恥ずかしい仕草やつまらない見栄などである。体を使ったギャグやナンセンス系の笑いは比較的少ない。

バカリズム作品に欠かせないコメディエンヌというと、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」がヒット中の夏帆（34）だ。フジテレビのコメディ「かもしれない女優たち2016」（2016年）で初めて組んで以来、バカリズム組の一員と化している。

日本テレビ「架空OL日記」（2017年）では、バカリズムの同僚で親友の銀行員に扮した。勤務時間外になると、愚痴や上司の悪口が止まらなくなるような女性だった。

バカリズムが食堂で「副支店長の口が臭い」と貶すと、「ホント臭いよね。口からウ●コの臭いがする」と言った。それでも不思議とあまり下品にならないのが夏帆の強み。10代のころの清純派で善人というイメージがいまだ強いためか。

得な人である。「ホットスポット」では遊び半分で働いているようにも見えるホテルの従業員役で、人をおちょくっているようなところもあったが、視聴者に嫌われなかった。

この強みはほかの作品でも生かされている。「じゃあ、あんたが作ってみろよ」もそう。演じている主人公・鮎美は決して常識人ではない。だが、夏帆が演じると、嫌がられない。

鮎美は知り合って数日の美容師・渚（サーヤ）に平然と同居を頼んだ。もう1人の主人公・勝男（竹内涼真）と自分から別れながら、ちゃっかり復縁を考え始めている。憎まれず、嫌われないのも才能。これもコメディエンヌにはプラスだろう。

「巡るスワン」の森田以外の出演陣が発表されるのは先のこと。夏帆に出演要請が行われる可能性は極めて高いと見る。日常を切り取るバカリズムの作品は、平凡な人も演じられる夏帆のようなタイプが必要だ。森田の友人役がハマるのではないか。

日本のドラマ界、映画界ではコメディエンヌの地位があまり高くない時代が長く続いた。日本の3大女優と呼ばれた田中絹代さん、原節子さん、京マチ子さんが1960年代までコメディとほぼ無縁だったせいもあるのだろう。

その後も「キネマ旬報ベストテン」で主演女優賞に輝いたコメディエンヌは少なかった。故・太地喜和子さん、桃井かおり（74）、田中裕子（70）、宮本信子（80）くらい。

一気に増えたのは2000年代に入ってから。藤山直美（66）、宮沢りえ（52）、寺島しのぶ（52）、松たか子（48）、安藤サクラ（39）、岸井ゆきの（33）趣里（35）、河合優実（24）。もうコメディをシリアスより格下と捉えるような風潮は一切ない。

2011年3月に東日本大震災が起きたとき、被災地だけでなく日本中が悄然とした。一方で震災から1か月後に始まったドラマが大ヒットする。フジテレビのホームコメディ「マルモのおきて」だ。世帯視聴率は最高23.9％に達した。

震災から2年後、被災地・宮城県出身の宮藤官九郎氏（55）が書いた朝ドラが社会現象化する。言わず知れた「あまちゃん」である。

今になって思うと、作風をコメディにしたのは宮藤氏の深慮だったのだろう。コメディが強く求められる時期はある。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

