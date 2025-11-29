山田花子、残り物詰めた“手作り弁当”を紹介「美味しそう」「チョイスがツボ」「ホンマえらいわ」 2010年に結婚、2児の母
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が29日、「残り物弁当」と題してブログを更新。残り物のおかずで作った手作りのお弁当を披露した。
【写真】「チョイスがツボ」山田花子の残り物詰めた“手作り弁当”
山田は最近の投稿で、自身が出演する「吉本新喜劇」公演の舞台裏での様子や、休憩中に食べた手作り弁当をたびたび紹介している。
この日は、「サラダ」「ケチャップピーマン」「豆苗ベーコン炒め」「ソーセージ」が詰まった“家庭的”な手作り弁当を披露し、「ロナウドちゃんのお弁当の残り」と次男（愛称：ロナウド／9）に作ったお弁当の残りのおかずだと明かした。
コメント欄には「美味しそうなお弁当！ホンマえらいわ〜」「サラダとおかずのチョイスがツボ」「いい感じのお弁当 花ちゃんのお弁当の真似して、私もお弁当生活に入りましたが、身体の調子がいいです」など、さまざまな声が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男（13）、16年5月に次男が誕生している。
【写真】「チョイスがツボ」山田花子の残り物詰めた“手作り弁当”
山田は最近の投稿で、自身が出演する「吉本新喜劇」公演の舞台裏での様子や、休憩中に食べた手作り弁当をたびたび紹介している。
この日は、「サラダ」「ケチャップピーマン」「豆苗ベーコン炒め」「ソーセージ」が詰まった“家庭的”な手作り弁当を披露し、「ロナウドちゃんのお弁当の残り」と次男（愛称：ロナウド／9）に作ったお弁当の残りのおかずだと明かした。
コメント欄には「美味しそうなお弁当！ホンマえらいわ〜」「サラダとおかずのチョイスがツボ」「いい感じのお弁当 花ちゃんのお弁当の真似して、私もお弁当生活に入りましたが、身体の調子がいいです」など、さまざまな声が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男（13）、16年5月に次男が誕生している。