巨人、ブルージェイズなど日米460試合に登板した山口俊氏（38）が自身のYouTube「SHUNchan」を更新。メジャー挑戦する日本選手に伝えたいことを明かした。

今オフもヤクルトから村上宗隆、巨人から岡本和真、西武から今井達也、高橋光成らがメジャー挑戦を表明した。

一番に気を使うのは食事。どこのチームに行くか。例えば中地区だと日本食の店も少ないという。

山口氏が苦労したのも食事。メジャー挑戦した2020年シーズンはコロナ禍1年目と重なってしまった。日本食の店は軒並み閉まっていた。

球団はバイキングで日本食やそばを用意すると約束してくれたが、こちらもコロナ禍でランチボックスに変更。朝からブリトーとコーラなどを出された。

山口氏は「僕は日本からサトウのごはんをたくさん持って行って、登板の前日には必ずお米を食べるようにしていた」と明かした。

グラウンドで驚いたのは「配球がない」ということ。

「メジャーはデータ重視で、フォークが1割台なら6球でも7球でもフォーク（のサイン）を出し続ける。このボールの後にフォークが弱いとかじゃない。配球は？データの活用の仕方が全然違う」と説明した。

山口氏はメジャー挑戦する日本選手たちへ「日本でこれだけの成績を残した選手たちなので、動くボールに対応しようとか、もっとボールにスピードを出そうとか考えなくていい。自分のスタイルそのままで活躍できる」と助言した。