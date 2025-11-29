元TOKIOの山口達也さん（53）が、「ゼロからの再出発」をテーマに講演会を行ったことを報告。ファンから多くの反響が寄せられている。

2023年3月、「株式会社山口達也」の設立を発表した山口さん。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていく」と明かしていた。Xでは、「依存症全般」に対する講演活動の様子のほか、2024年11月に一般女性との結婚を公表していた。

また、大量のたけのこを収穫したことや、ジムで激しいトレーニングに励む動画、木や竹が生い茂る場所でチェーンソーを持つ姿など、日常の様子も発信してきた。

ステージで講演活動を行う最新ショットを披露

2025年11月27日の投稿では、「『税を考える週間』特別講演会にて、『ゼロからの再出発』をテーマにお話させていただきました。本日は固有名詞を極力控えた講演会。とてもリラックスしてお話することができました」とつづり、ステージで講演活動を行う最新ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「心が弱っている人に山口さんの言葉が届きます様に！」「色々あるけど継続して頑張ってる姿は尊敬してます」などのコメントが寄せられている。