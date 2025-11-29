「京都２歳Ｓ・Ｇ３」（２９日、京都）

９番人気の伏兵ジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡）が直線で圧巻の末脚を繰り出し、デビューから無傷２連勝で重賞初制覇を飾った。スタートを五分に出ると、道中は中団後方をじっくり追走する形に。いつでもはじけそうな手応えをグッとこらえ、焦ること無く直線へ向くと一気にエンジン点火。鞍上のアクションに応え、脚さばきはすごみを増し、上がり最速の豪脚で外からライバルたちをまとめてとらえた。２着に１０番人気のアスクエジンバラ、３着に３番人気のゴーイントゥスカイが入った。勝ちタイムは２分０秒４（良）。３連単は６７万４７５０円と大波乱の結果に終わった。

北村友は「追い切りに乗せていただいた段階で、前回よりも良くなっているなということを感じていました。少し器用さに欠ける部分があるので、もう少し早めに動いていく競馬をしたかったですが、馬群で動けずイメージしていた競馬とは少し違いました。それでも予想していたよりすごくいい脚を使ってくれて、しぶとかったなと思います。前回から良くなっているのを感じていましたし、今以上に良くなってくるんじゃないかなと思っています」と愛馬をたたえた。翌日、ダービー馬クロワデュノールとともに挑むジャパンＣについては「あしたもいい結果を出せるように頑張ります。僕自身もそうですし、馬自身ももっともっと上を目指したい」と力強く口にした。