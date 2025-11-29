シンプルながら高級感があるデザインが魅力！【カシオ】の腕時計がAmazonブラックフライデーに登場中‼
デザインがシンプルながら高級感を与えてくれる!【カシオ】の腕時計がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6のソーラー電波時計。カレンダー表示のほか、ワールドタイムやアラームなど便利な機能を搭載している。バンドには軽量で耐久性の高い皮/クロスバンドを採用。秒針とロゴの印字にはオレンジを使用し、アウトドアな印象を与えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
うるう年でも対応のカレンダー内蔵なので、日にちの修正をする必要がない。曜日の表記言語は日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語の5つの中からお選び頂ける。
5気圧防水なので、水仕事、水泳などでご使用頂ける。また汗ばんだり、汚れたりした時など水で流していただく事もできるので、気持ちよくお使い頂けるだろう。
暗い場所に一定時間置いたままにすると、液晶表示が消えたり、運針を停止したりと、自動的に節電してくれる、エコな機能も付いている。
