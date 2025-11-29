俳優・本宮泰風（５３）が２９日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」にゲスト出演した。

本宮の妻はタレントの松本明子（５９）。サンドウィッチマンの伊達みきおが「松本明子さんと何で知り合うんですか？」と聞くと、本宮は「ドラマの現場をあるテレビ局のプロデューサーさんと見に行くことになった所に彼女が居て。ま、それが初対面で」と説明した。

その後、本宮の兄である原田龍二のラジオ番組に出た際、２本撮りで、もう１本のゲストが松本だった。終了後に松本が「じゃあみんなでご飯食べに行きましょうか？」と呼びかけたが、他の関係者はみんな都合が悪く、本宮と松本の２人だけになったという。

そこで本宮は、当時経営していた自分の店に連れていったという。「そこは自宅のマンションの下でやってたので、そこで母親とか父親とかに会うことになり…」。食事の後、松本を家まで車で送ったところ「今度は向こうの父親と母親に会うわけですよ」。

その後、交際に発展したわけだが、富澤たけしが「どっちが付き合おう（と言った）」と聞くと、本宮は「そういうのって何となくじゃないんですか。言った覚えもないし言われた…」。

これに対し伊達は「言った覚えもないし言われた覚えもない…。それは危ないですよ！」。本宮が「そんなもんじゃないですか？」と言うと、伊達は「そんなもんじゃないと思いますよ。だって結婚してんですから、今」。

さらに伊達が「『結婚しよう』っていうのは、もちろん泰風さんから？」と聞くと、本宮は「いや僕、言った覚えはないですよね」。周囲から「言われた覚えは？」と聞かれると「ない」。これには伊達が「なぜ結婚してるんですか？」、富澤は「してないんじゃないですか」とツッコんでいた。