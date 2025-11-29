実業家で元タレントの小阪由佳さん（４０）が２９日、都内で行われた「写真集『ｕｎｔｉｌ ｔｈｅ ｅｎｄ〜裸洗〜』、書籍『六本木洗脳』合同発売記念イベント」に出席した。

「六本木洗脳」では、世間を騒がせた“姉さん”成り代わりブログ騒動や激太りライブを引き起こした当時の洗脳状態について赤裸々に明かした。執筆に際し、当時の自分と再び向かい合ったという。「いろんな意味で消耗して命を削ったといっても過言ではない作品。皆さんの胸を打つと信じています」と胸を張ると「すごいものを書いてしまった」と自信をのぞかせた。

１７年ぶりとなる写真集「ｕｎｔｉｌ ｔｈｅ ｅｎｄ〜裸洗〜」では一糸まとわぬ大胆ショットにも挑戦した。オファーを貰った際には「需要大丈夫？」といち実業家として不安がよぎったという。制作側からセミヌードを提案されたが、すでに覚悟は決めていた。

「後藤真希様があそこまでやってるのに私がセミヌードで足りますか！？」と出版社とのやりとりを明かすと「この写真集で小阪由佳ってこうだったよねというのを思い出してもらえたらうれしいです」と語りかけた。