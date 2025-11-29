３月でＮＨＫを退職しで現在フリーの中川安奈アナウンサーが２６日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」に出演。自身が決めているグラビアでのＮＧ行為を明かした。

普段から派手目な風貌の中川はこの日もグレーのチューブトップの衣装で登場。「恋バナとか、ファッションばかりを話題にされるんですけど、アナウンススキルも是非認めていただきたい」と本業も注目してほしいとの悩みを吐露した。

すると元ＨＫＴ４８の村重杏奈が「でもグラビアもやられてましたよね？」と首を傾げると、週刊誌のグラビアに登場し、写真集も出している中川は「そう。フリーになってから」とニッコリ。続けて「私、１個ポリシーが自分の中であって。きょうも見せてないんですけど、一応、谷間はＮＧ」と告白した。

すかさず村重が「やかましくないですか？こんな露出しておいて、谷間はダメなんですか？」とツッコミ。中川は「やっぱり元ＮＨＫってこともあるので」と明かしていた。

中川は２８日に更新した自身のインスタグラムで、ノースリーブ姿でＴＢＳ系「プレバト！！」への出演を報告している。