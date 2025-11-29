W杯1次予選B組で台湾に圧勝

バスケットボール男子のワールドカップ（W杯）アジア1次予選B組は28日、ジーライオンアリーナ神戸で行われ、世界ランク22位の日本が、同67位の台湾を90-64で下した。日本選手の好プレーに海外のバスケットボール実況も日本語で賛辞を贈った。

日本が大量リードを奪った第2クォーター（Q）終盤、富永啓生が距離の長い3ポイントシュートを決めた。FIBAワールドカップ公式Xがこのシーンの動画を投稿。実況を務めたジョシュ・ベット氏は、「嘘だろ！？ マジデ ホントウニ スゴイ！ ブザー直前に決めた」と日本語をまじえて驚きの声を上げた。

また、第3Qにはドリブルで敵陣に入った富樫勇樹が、右手で背中越しに川真田紘也へパス。川真田は相手のチェックをものともせずに得点を挙げた。

同様にベット氏は、「マジデ！ 信じられない。マジデスカ」と日本語まじりで驚嘆していた。

1次予選B組で日本は台湾のほか中国、韓国と対戦。組上位3チームが、2027年2月まで行われる2次予選に進出する。



（THE ANSWER編集部）