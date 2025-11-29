巨人の坂本勇人内野手（36）が29日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。最近、密かに？始めていたことを明かした。

この日のテーマは「ありがたい！」。

23日に東京ドームで開催された感謝イベント「ファンフェスタ2025」の合間に辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃インタビューを受けた坂本。同コーナーに登場するのは「シューイチ」移行後初となった。

実は、ファンフェスタで引退セレモニーも行われた長野久義氏（40）が辻岡アナに「これからも“熱ケツ”続けていきますけど、この後輩いいのがいるぞって…いかがですか？」とおススメ選手を聞かれて「勇人をもっと出してほしいですね」とサカチョーコンビとしてファンに愛された盟友・坂本勇人の名前を出していた。

「そこだけ最後、お願いしておくんで、僕。勇人に。熱ケツだけ出てくれって」と“熱ケツ情報”の今後を見据えて笑顔で約束していた長野氏。

それを受けて満面笑みで登場した坂本は「シューイチ」への移行後初登場となったことについては「声かけてくれないからですよ」と大笑いしながら説明したが、「ありがたい！」のテーマを聞かされると「ポイント」と答えた。

ポイント？？？

「カードとかいろいろポイントあるじゃないですか。“もったいないですよ”って店員さんとかがね。どこ行ってもあるじゃないですか、ポイント系の。そういうのを最近ちょっとやり出して…」

今季推定年俸5億円の坂本が最近始めたという、まさかの“ポイ活”に辻岡アナは驚きながらも大笑い。

それでも坂本は終始笑顔で「面倒くさがり屋なんで（これまでは）あんましなかったんですけど、ちょっと3000ポイント…。うわっ！タダなんや！みたいな。たとえばペイペイ使ってたらペイペイポイントたまるでしょ。あれ、運用できるんですよね。ポイント10％アップになってる！みたいな。ポイント運用みたいなの、面白いっす」と最後まで笑顔、笑顔だった。