◇FIBA バスケットボールワールドカップ2027欧州地区予選 リトアニア89-88イギリス(日本時間28日、カッパーボックス・アリーナ、イギリス)

FIBAバスケットボールワールドカップ2027の欧州地区予選で、リトアニアがイギリスに大逆転勝利をしました。

敵地で1次予選の初戦を迎えたリトアニアは第2クオーター終わりで38-51とイギリスに大きく後れを取りますが、第3クオーターで68-67と巻き返し逆転します。

そして最終の第4クオーター。残り時間15秒でイギリスに得点され、7点ビハインドと勝利は絶望的な状況に追い込まれます。それでも、残り9秒で43番イグナス・サルジューナス選手が3ポイントシュートを決めて83-87、しかし残り7秒でフリースローを1本決められ、再び5点差に広げられます。

その後、残り3秒でもサルジューナス選手が3ポイントを決め86-88に。そして残り3秒、相手のスローインがこぼれるとサルジューナス選手がボールを奪い、走りながら放ったほぼハーフコートからの3ポイントシュートが華麗にリングを通過し、劇的なブザービーターで逆転勝利を果たしました。

この逆転シュートに頭を抱えて歓喜する味方選手。敵地イギリスまで応援に駆けつけたリトアニアのファンは、全員立ち上がって飛び跳ね、選手たちの健闘をたたえました。

この日ヒーローとなったサルジューナス選手は194センチ、26歳のポイントガード。アンダー世代のカテゴリーのヨーロッパ選手権や世界選手権も代表として選ばれ、現在は自国リトアニアリーグのクラブでプレーしています。