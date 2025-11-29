プロ雀士・モデルの岡田紗佳さんが、2026年カレンダーの発売記念イベントに登壇しました。



【写真を見る】【 役満ボディ・岡田紗佳 】体型キープはMリーグ前のピラティス 「ピラティスの後に試合すると、すごい集中力が上がる」



本作は台湾で撮影した、今年3月発売の岡田さん4th写真集『嶺上開花』の撮影カットで構成された特別カレンダーです。









岡田さんは、お気に入りに選んだ3月4月のカットについて、“ナチュラルな表情で、飾ってないところが好き”と語り、記者から「何を食べているカット？」と聞かれると“ザクロです。味は普通。（撮影場所に）置いてあったから”と、岡田さんらしくサッパリ答えて笑いを誘いました。









“役満ボディ”を維持している秘訣を聞かれると、“最近週2回くらいで、ピラティスに通い始めた。もともと運動アレルギーで運動できなかったんですけど、ピラティスなら自分のペースに合わせて、激しい運動ではないので続けられる。Mリーグが大体19時スタートなのでその前に行って、会場に向かう。ピラティスの後に試合すると、すごい集中力が上がるのでわざとそこを狙ってる”と語りました。









クリスマスに興味はないそうで、”どこに行っても人混みがひどくて、家から出る気持ちにならないので、恐らくポケモンやってます”と淡々と語り、年末も“麻雀して、ゲームしてる生活になると思います。逆に年末の方が東京に人がいなくなるので、お出かけしやすいかな。散歩でもいいかな”と、ゆったり過ごす予定を教えてくれました。

【担当：芸能情報ステーション】