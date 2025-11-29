【江本孟紀】「謙虚さが見えてこない」巨人・甲斐に苦言を呈したい。「やめたほうがいい」と思うふるまいが見受けられる
巨人の試合を解説席から見ていて気になっていたことがある。5回終了時になると、甲斐拓也はプロテクターとレガースを身にまとってブルペンへ足を運ぶのだ。
現役の、しかも試合に出場するレギュラー捕手が、わざわざブルペンで投手の状態を確認するなんて、見たことも聞いたこともない。ブルペンは投手コーチやバッテリーコーチに任せておいて、目の前の試合状況を冷静に把握するほうが大事なことだ。試合終盤に投げる投手とは、マウンドに上がるときにコンタクトをとればいい。
※本記事は、江本孟紀著『長嶋亡きあとの巨人軍』より適宜抜粋したものです。
◆試合中にブルペンに足を運ぶ甲斐に苦言を呈したい
私は「中継ぎ投手の状態をいち早く把握したい」とばかりに、甲斐がブルペンに向かう姿を見るたびに違和感をおぼえていた。投手側からすると「どうしてこんな場面で来るんだろう？」と疑心暗鬼になりそうだ。
甲斐はFA権を行使して巨人に入団した。大物扱いするべき選手なのかもしれないが、彼のこうした振る舞いを見るにつけ、謙虚さがまったく見えてこない。
私自身、2回移籍した経験があるからこそわかる。移籍後のチームでは、生え抜きのように振る舞いにくい。「遠慮するな」と言われても、どこか控えめでいるもので、生え抜きの選手とは、試合を重ねるごとに少しずつ信頼関係を築いていくものだ。
だが、いきなり甲斐のような態度をとってしまうと、「なんなんだ。あの人は……」と反発されかねない。しかも、自分よりも年齢が下の投手たちに対する振る舞いは、より一層注意を払うべきでもある。当の甲斐自身には、そんなつもりはないだろうが、周囲から煙たがれるような行動は慎むべきだと感じる。
◆捕手のガッツポーズがもたらすもの
もう1つは、「ピンチを抑えたときのガッツポーズ」だ。私は、「今すぐあらためたほうがいい」と思っている。
まずガッツポーズについてだが、甲斐からすれば「鼓舞するためにやっている」だけなのかもしれない。だが、感情に任せて喜びを爆発させるという行為が、相手チームからどう見られているのかという意識に欠けている。
故障でリタイアするまでの試合で、甲斐の捕手別被打率は2割9分9厘。ライバルとなる岸田が2割台前半にとどまっていたことからも、甲斐に問題があると推測できる。
つまり、「あの野郎、ガッツポーズなんかしやがって」というように、感情を逆なでしてしまうことも十分にあり得る、それにより、相手を本気にさせて本来の実力以上の力を引き出させてしまう―なんて事態を引き起こしていたら、笑うに笑えない。 巨人の首脳陣は、FAでやってきた甲斐を、お客さん扱いしているのかもしれない。しかし、このままでいいとは思えない。
「ピンチの場面で抑えたからって、派手なガッツポーズなんかするな」
このように注意するべきではないだろうか。派手なリアクションは優勝が決まった瞬間だけでいい。捕手は平静を保ってこそ、威厳と風格が生まれてくるものだ。
◆ベンチで投手に話し込むのは「鬱陶しい」と思われるだけ
さらに言えば、甲斐が「一回ごとにベンチで投手と話し込む」場面をたびたび見かけるのだが、これもやめたほうがいい。
投げ終わってベンチに戻ってきた投手は、自分の世界にこもって1人でじっとしていたいときもある。あるいは、「話しかけないでほしい」と思うときもある。こうした微妙な投手心理をよく理解しているのが投手コーチなのだ。だからこそ、もし投手に話しかけたいのと思うのであれば、はじめに投手コーチを通したほうがいい。
たとえば、試合途中で降板し、少し時間が経ったときにあれこれ話し合うのなら、まだ少しは理解できる。降板直後は冷静さを失って頭のなかがヒートアップしているものの、30〜40分ほど経てば、頭のなかがクールダウンされる。そうなれば、人の意見も冷静に聞ける姿勢になっていくからだ。
