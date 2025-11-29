なぜ崖っぷちの角田裕毅は王者フェルスタッペンを“超えたのか”　快走を物語った重鎮マルコの証言「ユウキにはマックスに迫る競争力があった」

本人も自信を口にする会心の走りを見せた角田(C)Getty Images

好対照だった角田とフェルスタッペン

崖っぷち、もはや何かしらの答えが出ているかもしれない。そうした状況でも角田裕毅（レッドブル）は“最善”を尽くそうと奔走した。

現地時間11月28日、ドーハ郊外のルサイル・インターナショナル・サーキットで行われたカタールGPのスプリント予選で、角田は3回目（SQ3）へ進出して5番グリッドを獲得。1分20秒519を叩き出した最終アタックで、0秒009差の6番手だった“エース”マックス・フェルスタッペンを上回る好走を見せた。

前日に英衛星放送『Sky Sports』をはじめとする複数メディアに対して、「（レッド部陣営と）特に話し合いはしていないし、何かを知っていたとしても話せることもない。でも、正直に言えば、メディアや多く人と同じ理解だ」と公言。注目され続けている来季去就について明言こそ避けたが、どこか諦めたかのような発言をしていた角田。そうした中でドーハを快走しての快挙は、インパクト十分だった。

最終的にフェルナンド・アロンソ（アストンマーチン）とジョージ・ラッセル（メルセデス）に抜かれたものの、角田は一時的に3番手にまで食い込んだ。ちなみにフェルスタッペンがチームメイトに上回られるのは、昨年9月のアゼルバイジャンGP以来の出来事だった。

絶対的エースを凌駕した角田は、F1公式サイトのフラッシュインタビューで「ここまではクリーンな週末って感じだね。すごくスムーズに来てると思う。フリー走行から大きなトラブルもないし、より自信を持って臨むことができた。ここまで順調に進んでいるのは良いことだね」とコメント。会心の走りに手ごたえを口にした。

「残り3セッションは、特にチームとマックスにとって重要だ。ガレージの両チームとも非常に集中しているし、全員が全力を尽くしている。今のマシン（の状態）には満足しているけど、明日に向けてコンマ数秒のタイムを縮めるためにまだやるべき作業はある。とにかくワクワクしているよ」

時折、笑みを浮かべながら語った角田。その表情は、「今日は僕らにとって良い日ではなかったね。いくつか調整を試みたが、まったく効果がないし、速く走れるとは思えない。とても難しい状況だった」と振り返ったフェルスタッペンとは好対照なものだった。