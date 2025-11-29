¡È²¬ÅÄÍÍ¡É¤Ô¤¿¤Ã¤È¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¿¼¤¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼£Ð£Ò¡¢ÅÀ¿ô¤Ï¡Ö»Ò¤Î¥Ï¥ÍËþ¤«¿ÆËþ¤«¡×
¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Ëã¿ý¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡£ºòÇ¯12·î¡¢ÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸»£±Æ»þ¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¢¾þ¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¡£»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯´¨¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤Ï¥À¥¦¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¡×¡£
¾þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì½ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¾þ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËµÕ¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£¡Ö¥¦¥Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥¹¥¯¤Î²£¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È¤³¤¬¡Ä¡×¤È¤·¤¿¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÅÀ¿ô¤Ï1Ëü2000ÅÀ¡£¡Ö»Ò¤Î¥Ï¥ÍËþ¤«¿ÆËþ¡Ê¿Æ¤ÎËþ´Ó¡Ë¤«¤Ï¤´¼«Í³¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢1¥«·î¤Ë1000ÅÀ¥¢¥¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢12¥«·î¤Ç1Ëü2000ÅÀ¡×¤ÈËã¿ý¤ÇÎã¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î°áÁõ¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¡£¡Ö¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶¯Ä´¡£¤À¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Â¤¤¡£3000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥º¤ÇÆó¤ÎÏÓ¤ò±£¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö½éÇ¯ÅÙ¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¾þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¡ÊM¥ê¡¼¥°KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¤Î±¿µ¤¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡È²¬ÅÄÍÍ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿¼¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö26Ç¯¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉô²°¤Ç¤¹¤´¤·¤Æ¡¢»ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£