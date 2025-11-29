犬が足を痛めているときに見せるサイン

1.足を引きずって歩く

犬が足を痛めているとき、足を引きずって歩くことがあります。いわゆる“びっこを引く”という状態です。

立ち上がるときに足をかばうような仕草が見られたり、痛めている足を地面につけずに歩いたりすることがあります。

軽度であると、たまに足を引きずっている程度です。痛みが強い場合では、足を引きずって歩く様子が何日も続きます。そのときは、早めに動物病院で診てもらいましょう。

2.足を舐めたり噛んだりする

犬が足を痛めているとき、足を舐めたり噛んだりすることがあります。

痛みや違和感があり、舐めたり噛んだりすることでケアをしようとしているのです。舐めたり噛んだりしている姿を見かけなくても、被毛が乱れていたり濡れていたりすることで気づくことがあります。

もしも舐めたり噛んだりしている部分が肉球なのであれば、すり傷ができていたり、異物が刺さっていたりするかもしれません。

執拗に舐めたり噛んだりすると、皮膚がただれてしまうことがあります。二次感染の恐れもあるため、早めに動物病院で診てもらいましょう。

3.足を触ろうとすると怒る

犬が足を痛めているとき、足を触ろうとすると怒ることがあります。

足を触ろうとする飼い主を威嚇して唸り声を上げたり、手に咬みついたりすることがあります。痛みや違和感があり、触れられることに不安や恐怖があるのでしょう。

痛みが強い場合では、キャンッ！！と甲高い声を上げて鳴いてしまうこともあります。無理に触れて確認しようとすると、悪化してしまう恐れがありますので注意しましょう。

飼い主にも触れてほしくないほどの痛みを感じる大きな怪我をしている可能性もあるため、早めに動物病院で診てもらいましょう。

4.元気と食欲がなくなる

犬が足を痛めているとき、元気と食欲がなくなることがあります。

犬が足を痛めたとき、人間のように“病院へ行こう”と考えることがありません。治療を受けて、しっかり食べて、早く回復できるようにしよう、という概念もありません。

ただジッとしていることで痛みが回復するのを待つのが動物です。足に痛みがある様子であり、元気と食欲がないときは、早めに動物病院で診てもらいましょう。

犬が足を痛めているときの危険な症状と飼い主がとるべき対処法

腫れがある 出血がある 触れると激しく鳴き声を上げる 立ち上がることができない 嘔吐する

このような症状が見られるときは、骨折・脱臼・靱帯損傷などの重度の怪我を負っている可能性があります。

感染症の恐れもあります。嘔吐するのは、あまりの激しい痛みからでしょう。

腫れがあるからと、保冷剤などで冷やすのは控えた方がよいでしょう。触れることで悪化させてしまうだけでなく、冷やさない方が良い場合もあります。

出血がある場合には、清潔なガーゼやコットンで優しく圧迫することで止血しましょう。

早急に動物病院へ行くべき危険な症状であると言えます。診察時間外や休診日である場合でも、かかりつけの動物病院へ連絡してみましょう。

まとめ

犬が足を痛めているときに見せるサインを4つ解説しました。

足を引きずって歩く 足を舐めたり噛んだりする 足を触ろうとすると怒る 元気と食欲がなくなる

犬が足を痛めたとき、一時的な痛みがある場合もあれば、その痛みが数日で治る場合もあります。症状が何日も続くときは、動物病院へ連れて行きましょう。

お留守番中には、脱臼や骨折などの怪我が起きやすいです。階段の上り下りをさせないようにペットゲートを設置する、ソファーには犬用のスロープを設置するなどの安全対策をしましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)