「SNSやってる人って承認欲求の塊じゃん？」空気の読めない発言をする友だちにうんざり！

今回、Ray WEB編集部はヒヤヒヤする友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。

主人公はグループワークをきっかけに、ミカと仲良くなるのですが……？

ミカの衝撃的な発言にヒヤヒヤする主人公。

このあと彼女はどんな対応をするのでしょうか！？

原案：Ray WEB編集部
作画：カンザキミナミ

ライター Ray WEB編集部

