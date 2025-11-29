RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤â£¶°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£12·î7Æü¤Î¾º³ÊPO½à·è¾¡¤Ç¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈÀï¤¦
¡¡2025Ç¯11·î29Æü¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤¬J£²¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ç¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ÈÂÐÀï¡£¾¡¤Æ¤ÐÂ¾¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ëÂçµÜ¤Ï»î¹ç½øÈ×¡¢»³¸ý¤Î°µ¤Ë¾¯¤·²¡¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢º¸ÂÉé½ý¤ÎËÀîÍºÂÀ¤¬£¹Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆ°ÍÉ¤»¤º¡¢»³¸ý¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÂçµÜ¤Ï18Ê¬¤ËÀèÀ©¡£¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿´Ø¸ý³®¿´¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ä¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤Ê¤É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿ÂçµÜ¤À¤¬¡¢25Ê¬°Ê¹ß¤Ï»³¸ý¤Î±Ô¤¤¹¶·â¤Ë¶ìÀï¡£31Ê¬¡¢34Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤º¡¢42Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£»³¸ý¤Î»³ËÜºùÂç¤Ë¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢£±¡Ý£±¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ÂçµÜ¤Ï48Ê¬¤Ë»³¸ý¤ÎÎØ³ÞÍ´»Î¤ËºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢54Ê¬¤Ë¤Ï¾®ß·Î¼ÂÀ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇµÕÅ¾ÃÆ¤òµö¤¹¡£¤³¤ì¤Ç°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢58Ê¬¤Ë¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤ÎÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤Ç£²¡Ý£²¤ÈÂçµÜ¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¤Î81Ê¬¤ËºÆ¤Ó»³ËÜ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë£²¡Ý£³¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£Á°Àá¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹Àï¤Ç¤âµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿ÂçµÜ¤Ï¡¢¼éÈ÷¤ËÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë£¶°Ì¤À¤Ã¤¿ÂçµÜ¤Ï12·î£·Æü¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Ç£³°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈÀï¤¦¡£
