仕事以外のLINEが止まらない…。週1しか会わない職場の先輩に困惑..。ストレスを減らす「穏便な断り方」は？【ママリ】

職場の先輩から届く大量のLINEメッセージ

もう本当にストレスで限界なので相談させてください😭



職場の先輩女性(週1しか来ないので週1回しか会わない)とLINEを交換してから色々仕事の話をしていました。

まさかそれから4ヶ月も毎日連絡がくるなんて思いもしなくて。段々深い話をしてくるようになり、さすがにしんどくなってきたので返事しなかったりするんですけど、引くほどの追いLINEや引くほどの見た事のない長文が来たり、

でも週1で職場で顔を合わすので(仕事中はいい距離感で耐えられる)仕事が終わったら絶対にすぐLINEが来ます。 出典：

qa.mamari.jp

職場の人とは、プライベートでも仲良くするという人もいれば、仕事以外では顔を合わせることすらない、という人もいますよね。ただ、いずれの場合も職場での関係性をスムーズにするために、大人ならある程度相手に合わせて話すというのはあるあるでしょう。しかし、中には相手の都合や気持ちを考えず、職場で知り合った人と急に距離を詰める人もいます。投稿者は、週に1度しか会わない職場の先輩が過剰にメッセージを送ってくることに困っていますのですが…？

毎週1回しか会わない職場の先輩から長く、大量のLINEが届くことに困っている投稿者さん。

休みの日にご飯行かない？と誘われ断れなくて娘連れて

3人で会いました。その後先輩のお家で飼っているワンコ3匹に会わせたいと言われお家にお邪魔しました。

リビングでひたすらワンコを撫でるだけ、その内の2匹は娘に吠えまくり。もう早く帰りたくて帰りたくてたまらなかったです。



それだけでもずーーーっとしんどくて悩んでいたのに。

ワンコ1匹が危ないと聞いてもないのに毎日毎日ワンコの体調の様子や病院の検査内容のLINEがきます。

段々こちらも何て言えばいいか分からず、返事返しませんでした。

そしたら先日亡くなった。と夜7時頃にLINEがきて

会いにこないか？と言われ。絶対私が行く意味が

分からないし、1回会っただけですよ！？

断ったら明日は？としつこく言われ、行きます。と言ってしまいました😔それなら火葬は私の為に明後日にすると言ってきました。

翌日仕事が終わってわざわざ娘を母に見てもらい行きました。 出典：

qa.mamari.jp

先輩の飼っているワンちゃんが亡くなり、会いに来ないか？と誘われた投稿者さん。断り切れず承諾すると、先輩はワンちゃんの火葬の日程を延ばしたということです。

いざ行ってみると先輩は泣いてましたが、純粋にワンコが亡くなった事には悲しいと思えますが、私は涙が1滴もでませんでした。そうこうしているといきなり毛いる？と言われ、え？！って固まってたらハサミ持って目の前で切り出して袋に入れて渡されました😨

そこにいたお父さんや弟さんも持って帰りー！って断れずもらってきてしまいました。母にもそんなん持って帰ってくるもんじゃない！返しなさい！って怒られました。

なので返します。もう関係切りたいです。これは後々トラブルなりそうですよね？怖いです。ストレスが溜まり過ぎてどうにかなりそうです😭

私がもっとはっきり断られば済む話なんですけど😔 出典：

qa.mamari.jp

「自分がはっきり断らなかったから…」と自分を責め始めている投稿者さん。しかし、そもそもあまり付き合いのない関係の人を、センシティブな状況に巻き込む先輩に疑問がわくのは当然に思えます…。



あまり深い付き合いではない人からびっくりするようなことを頼まれたら、どのように対応すると良いのでしょうか…？

先輩の行動にはさまざまな声が…

投稿者さんの職場の先輩の行動には、いろいろな声が集まりました。

文章見てるとかなりやばそうな人に思えます💦



変に刺激するとこわそうなので、うまいことかわして、徐々にフェードアウトするようにしましょう！ 出典：

qa.mamari.jp

これを理由に転職したいくらいヤバい人ですね💦

相談…ということなので…わたしだったら、上の方に相談して部署を変えてもらう？とか💦それができない規模の会社だったり、立場ならもう辞める？とか…💦

強く言いたいですが、こういう人って強くいうと怖そうですよね💦でもだからといって辞めるのも簡単ではないとは思いますが…ご主人やお母さまはなんと言ってますか？ 出典：

qa.mamari.jp

怖すぎますね😭

とりあえず家に来てって言われても行かないことですね💦

娘さんも小さいですし無理して連れて行くことはないと思います。

コロナが保育園で流行ってて、家族以外の接触は控えるように言われてるんですーとか適当な嘘ついて逃げたらいいと思います。



わたしならLINEも長文できても

「娘が泣いてて…」とか「今主人が帰って来て…」とか適当な理由つけて強制的に終わらせます。



後々トラブルになりそうな感じがするなら、職場の信頼できる上司や先輩に相談してみるのも一つかなとも思います💦 出典：

qa.mamari.jp

投稿の内容だけで先輩の人となりを決めつけることはできませんが、この場合、投稿者さんが「怖い気持ちをいだいている」「ネガティブな気持ちになっている」という部分を大事にしたいですね。



相手がどういう人であろうと、投稿者さんが自分を押し殺してまで付き合い続ける必要はありません。冷静に考えて、2人きりで話すと関係がこじれそうな人であれば、職場の休み時間など、周りに人目がある場所で断りを入れるなどした方が投稿者さんの身の安全は図れそうです。



また、人間関係で恐怖感をいだく場合は、自分1人でかかえてしまうと視野が狭くなりがちなので、できるだけ他の人にも相談してみるのもおすすめですね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）