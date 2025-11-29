Ä¹ºêGK¸åÆ£²íÌÀ¡ÖËÜÇ½¡×¤Ç´éÌÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ª¼ºÅÀ¤¹¤ì¤Ð¼«Æ°¾º³Ê¾ÃÌÇ¤Î»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¡¢¼Î¤Æ¿È¤ÎÎ®·ì¥»¡¼¥Ö
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè38Àá¡¡Ä¹ºê¡½ÆÁÅç¡Ê2025Ç¯11·î29Æü¡¡ÌÄÌçÂçÄÍ¡Ë
¡¡J2ºÇ½ªÀá¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹ºê¤¬2°Ì2018Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¼«Æ°¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ëÃæ¡¢ÆÁÅç¤È1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏGK¸åÆ£²íÌÀ¡Ê31¡Ë¤¬´ñÀ×Åª¤Ê¡È´éÌÌ¥»¡¼¥Ö¡É¤ò¸«¤»¡¢¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï5Ê¬¡£¤¹¤Ç¤Ë·Ð²á¤·¡¢¤¤¤Ä»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤6Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÆÁÅç¤ÎFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¸åÆ£¤¬¼Î¤Æ¿È¤Î²£¤ÃÈô¤Ó¡£´éÌÌ¤Ç¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÆ£¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯µ¯¤¾å¤¬¤ì¤º´éÌÌ¤«¤éÎ®·ì¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¤â¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬°ìÀÆ¤Ë¸åÆ£¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡Ö¡Ö1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë£Ê1¾º³Ê¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ÓÇúÈ¯¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿Á°È¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¼ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤³¤Ã¤Á¤Î½ÐÊý¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÊÄ¹ºêDF¤ò¡Ë°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç¤â¤é¤¨¤º²æËý¤Î»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´éÌÌ¥»¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¤ËÁê¼ê¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Íèµ¨8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤ëJ1ÉñÂæ¡£¡ÖÄ¹ºê¤ÏJ1¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¡£¤â¤Ã¤ÈÄ¹ºê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢J1¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂ¿¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£