11月29日、東京競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1400m）は、M.バルザローナ騎乗の7番人気、オクトーバーナイン（牡2・美浦・稲垣幸雄）が快勝した。7馬身差の2着にルージュリヴィエラ（牝2・美浦・嘉藤貴行）、3着にローズオブジャパン（牝2・美浦・田中剛）が入った。勝ちタイムは1:25.9（良）。

1番人気で横山武史騎乗、ガンダ（牡2・美浦・斎藤誠）は5着、2番人気でD.レーン騎乗、フローライト（牝2・美浦・池上昌和）は6着敗退。

M.バルザローナ騎乗の7番人気、オクトーバーナインが嬉しいデビューVを飾った。同騎手はジャパンカップでカランダガンに騎乗するために来日しており、欧州のトップジョッキーが鮮やかな手綱さばきを披露した。道中は好位のインでじっと我慢する運び。直線ではあっさりと抜け出し、坂を駆け上がってからは完全に独走。素晴らしい走りを引き出していた。

オクトーバーナイン 1戦1勝

（牡2・美浦・稲垣幸雄）

父：コパノリッキー

母：アロゴ

母父：ジャスタウェイ

馬主：ライフエンタープライズ

生産者：石田牧場