誕生日デートで彼女を感動させるために必要な「○○感」９パターン
一年に一度の重大な記念日だけに、デートプランに悩まされる「彼女の誕生日」。オトメゴコロを刺激する要素を取り入れてあげないと、彼氏としての評価がガタ落ちするかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「誕生日デートで彼女を感動させるために必要な『○○感』」をご紹介いたします。
【１】指輪を渡しながらプロポーズ…などの「一生に一度感」
「誕生日に婚約するなんて、これほど幸せなことはない」（20代女性）というように、誕生日にドラマチックな展開を期待する女性は多いようです。プロポーズは時期尚早だとしても、２人の歴史のなかでいちばん甘いセリフをささやいてあげましょう。
【２】高級ワインを用意するなど、年齢増加をうれしくさせる「大人感」
「古酒で静かに乾杯するのが素敵」（20代女性）というように、渋い大人の世界に案内すれば、「歳とって良かった」と思ってもらえるかもしれません。単純に値段が張るだけでなく、彼女が生まれた年に造られたワインなど、「語れる」アイテムを用意したいところです。
【３】ひたすら家でまったりするなど、癒しを堪能させてあげる「安心感」
「普段仕事で疲れているから、いっしょにいるだけで幸せ」（20代女性）というように、イベント性よりも「安らぎ」を求める女性もいるようです。家をピカピカに掃除しておくなど、癒しの空間を用意して彼女に「最上級の普通」を堪能させてあげましょう。
【４】ゲストとして友人が登場するなど、予想を上回る「サプライズ感」
「いきなり登場した友だちにバースデーソングを歌われて、思わず泣いた」（10代女性）というように、余興で意表を突けば即座に彼女の感動スイッチが入りそうです。ソワソワすると感づかれて台無しになるので、当日は役者になりきるのが成功のポイントでしょう。
【５】部屋にバラの花束を敷き詰めるなど、お姫様気分を演出する「ロマンチック感」
「『年の数だけバラの花を用意しました』なんて、夢かと思った」（20代女性）というように、とびきりムーディーな仕掛けで彼女を酔わせるパターンです。普段よりレディーファーストを徹底するなど、彼女が思い切りヒロインになりきれるような気遣いを見せてあげたいものです。
【６】手料理を振る舞うなど、努力で愛が伝わる「がんばった感」
「目玉焼きもロクに作れない彼氏がコース料理を作ってくれて感激！」（20代女性）というように、金額よりも「手間暇かけた準備」に心打たれるケースです。手作りのオーナメントで部屋を飾るなど、面倒な作業の成果を見せつけて、彼女への愛情を存分にアピールしましょう。
【７】貸切温泉を押さえておくなど、２人きりの空間を味わえる「特別感」
「『リムジンを調達して…』とか、気分だけでもセレブになれたらうれしいです」（20代女性）というように、各種貸切サービスを利用すれば乙女の憧れを叶えてあげられそうです。自己満足にならないように、大金を費やすなら本人にプランを選ばせてあげるのもいいでしょう。
【８】一流レストランを予約するなど、普段とは違う「高級感」
「一年に一度くらいは贅沢させてほしい」（20代女性）というように、食事のグレードに期待する人もいます。普段は着ない勝負スーツで登場するなど、エスコートする側も演出に気を配りたいところです。
【９】行き先を伏せたドライブなど、何が起こるか分からない「ワクワク感」
「目隠しをして夜景スポットに連れて行ってくれると最高！」（10代女性）というように、何が起こるか分からない状況にテンションが上がる女性は多そうです。ミステリーツアーを企画するなら、バレにくいルートを事前に下見するなど、入念な準備が必要でしょう。
女性が感動するポイントは限りなくあるため、「ネタ切れ」は心配しなくてもよさそうです。普段から彼女の話をよく聞いて、ツボを押さえておきましょう。（浅原 聡）
