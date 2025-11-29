出遅れて見せ場もつくれなかった１番人気の敗戦にＳＮＳでは悲鳴が上がっている。２９日に行われた京都２歳Ｓ・Ｇ３（京都競馬場・芝２０００メートル）は、単勝オッズ２・２倍の１番人気に推されたバルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）が掲示板を外す７着に敗れた。

クリスチャン・デムーロ騎手と新たにコンビを組んだ同馬はスタートの出遅れで最後方からの追走となった。向こう正面で徐々にポジションを押し上げていったが、４コーナー手前で早くも鞍上の手が動き、再び最後方へ。大外から盛り返してきたものの、見せ場もなく１１頭立ての７着に敗れた。勝ったのは北村友一騎手が騎乗した９番人気のジャスティンビスタで、勝ちタイムは２分０秒４（良）だった。

同馬は、２０１９年の阪神ＪＦで２歳女王に輝いたレシステンシアの半弟。重賞は阪神ＪＦを含む４勝を挙げているが、Ｇ１では桜花賞や香港スプリントなどで２着に５回も入っている。期待されてデビューした京都のマイル戦では３番人気ながら３馬身半差で快勝していた。

１番人気の敗戦にＳＮＳでは「まだまだ幼いって感じのレース」「シンプルに弱かったな」「これからに期待したい」「ずっとテンション高過ぎて」「レース自体がチグハグ」「他の馬に迷惑かけすぎ」「やはりマイラーということなのか」「ちぐはぐな感じになっちゃったな」「出遅れもあったけど距離かなぁ」「乗り替わらんでもよかったやん」「出遅れたにせよ負け過ぎな感じ」「見せ場なく消えていったな」「距離と思うしかないよな」「出遅れが全て」など反応が上がっている。