サッカーＪ２が２９日、最終節の１０試合が行われ、クライマックスを迎えた。

試合前の時点で自動昇格の可能性を残していたのは、首位の長崎（勝ち点６９）、２位の水戸（同６７）、３位千葉（同６６）、４位徳島（同６４）の４クラブで、昇格プレーオフ（ＰＯ、３〜６位）進出争いも激しく、事実上、５位の大宮（同６３）、６位の仙台（同６２）、７位の磐田（同６１）で２枠を争う構図となっていた。

仙台はホームでいわきと、大宮は山口と、磐田は鳥栖とそれぞれ敵地での対戦となった。

プレーオフ争いで先手を奪ったのは大宮だった。前半１８分にＤＦ関口が先制点を決めた。しかし、同４２分に失点して１―１で折り返し。他の２カードも０―０で前半を折り返した。

大宮はＪ２残留を目指す山口に後半９分にＭＦ小沢が勝ち越し点を許したが、直後の同１３分にカプリーニの同点弾ですぐさま追いつく。しかし、後半３６分に失点して、２―３で敗戦。

６位仙台はいわきに０―１で敗戦し、７位磐田が１―０の後半４３分に失点したが、終了間際の後半４５分に勝ち越し点を奪い、７位からの逆転でプレーオフ圏内に滑り込み。この結果、３位千葉、４位徳島、５位磐田、６位大宮、７位仙台となった。