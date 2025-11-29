婚活写真が“幼いおばさん”だった37歳女性。婚活ノウハウを信じたのに／私が結婚できないワケBEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「婚活」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年11月3日
こんにちは。恋愛婚活コンサルタントの菊乃です。
アラフォー世代の婚活女性でたまにお見かけするのが、プロフィールの写真が「幼いおばさん」になってしまっている女性。マッチングアプリや結婚相談所でうまくいかず、私のところを訪れてきたのが、彼氏はできるけれど結婚できないまま37歳になった女性、麻衣さん（関西在住・外資系マーケティング企業勤務）です。
その後、服も写真もプロフィールも変えて、劇的な展開を迎えます。
◆マッチングアプリでの婚活地獄
手軽で便利な出会い方としてすっかり普及した、マッチングアプリ。結婚を考えていた彼氏と別れることになった2014年ごろ、当時30歳だった麻衣さんはペアーズに登録したそうです。
その後いろんな男性とマッチングして、付き合うことになった方もいました。それでも結婚にはつながらない。次の彼氏とは結婚と思いながらアプリを使い続けて、35歳になるころからは癖の強い男性に遭遇したり、マッチングしてもメッセージが続かなくなったりしてきたと感じ始めたそう。
ペアーズがちょうどどんどんユーザーを増やしていた時期だったこともあり「変な人が増えたのかな」ぐらいに思ってペアーズで婚活を続けていた麻衣さん。
「その頃は『結婚相談所はもっとモテない人が利用するもの』ってイメージを持っていて、マッチングアプリで婚活を続けていれば結婚できると思っていました」
そして37歳を迎えたころ、結婚相談所で結婚した友達が副業で結婚相談所を開業し、婚活しているなら入会しないかと誘われたのです。麻衣さんは誘ってもらったので、結婚相談所に登録して婚活してみることにしたのでした。
◆新規登録者あるあるの“入会バブル”とは
相談所は大学の卒業証明書、独身証明書といった書類の提出が義務づけられるので、すぐに登録できるわけではありません。せっかく結婚相談所に登録するのだからと、事前に麻衣さんは情報を調べていました。
ある結婚相談所のブログで、結婚相談所の「入会バブル」について紹介されていたそうです。結婚相談所は初めに登録したときに申し込みが殺到し、これを入会バブルと呼びます。さっさと婚活を卒業する方々は入会バブル時に申し込みされた人とゴールインするし、「新規登録」というだけで人気があるのでこの時期は無駄にしてはもったいない、といった内容でした。
麻衣さんもその「入会バブル」を期待していたのですが……。
◆「バブル起こってないやん！」自分の市場価値を知る
彼女が情報を公開してから、申し込みが来たのはたったの17人。期待を大きく下回っていました。「中にはだいぶ歳上の50代の男性も含まれ、ほとんどが40代後半で年収500万円前後の未婚男性でした」。麻衣さんがいいなと思う男性に自分から申し込みをしても、20人に1人から承諾してもらえる程度。
「申し込み20人以下って、バブル起こってないやん！」
突っ込みを入れながらも自分の相場の低さに衝撃を受けたのでした。
仕方がないので、まずは50代男性も含め10人ぐらいの男性と会ってみることにしたという麻衣さん。並行して、ダイエットも開始しました。結婚相談所のプロフィールには体重を入力する項目があるのです。66キロぐらいだった麻衣さんは65〜69キロという区分で表示されていましたが、60〜64キロ台を目指してパーソナルトレーニングジムに入会したのでした。
◆婚活ノウハウを読み漁るほど、迷走が加速する悲劇
