知ってる人だけ得をする。メルカリで“ポイント爆増”できる「超メルカリ市」攻略法
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆「超メルカリ市」で10％還元クーポン
今回、ご紹介するのはメルカリのお得なキャンペーンです。現在、さまざまなお得なキャンペーンが開催されているのでご紹介します。
メルカリではお得な「超メルカリ市」が年に2回開催されており、それが現在開催中です。キャンペーン期間は11月27日（木）〜12月16日（火）23時59分まで。
超メルカリ市ではいろんなお得が用意されており、そのうちの1つが10％ポイント還元クーポンの配布です。
エントリーすると土日限定で利用できるクーポンが毎週1枚ずつもらえます。1週目は11月29日（土）0時〜11月30日（日）23時59分、2週目は12月6日（土）0時〜12月7日（日）23時59分、3週目は12月13日（土）0時〜12月14日（日）23時59分まで利用できるクーポンです。
還元上限は400ポイントなので、4,000円までキャンペーン対象となります。メルカリShopsを含む、全てのカテゴリーで利用できるので、メルカリで買い物するものがある方は、エントリーしてクーポンをゲットしてみてください。
取引が完了するとポイントが付与されます。そして、取引完了日を含めて14日目の23時59分が、そのポイントの有効期限です。そのため、ポイントは次のメルカリの取引で利用したり、メルペイで利用したりと、早めに消化してしまいましょう。
◆販売手数料が50%還元に！
超メルカリ市では、販売する場合のお得なキャンペーンも用意されています。エントリーして、キャンペーン期間中の土日に出品し、1週間以内に売れると「販売手数料が50％還元される」というキャンペーンです。
通常、メルカリでは販売価格の10％が販売手数料としてかかります。このキャンペーンでは、そのうちの半分が還元されるので、販売価格の5％がポイント還元されるというわけです。出品数に制限はありませんが、還元上限は毎週800ポイントなので、週ごとに合計16,000円までの販売価格がキャンペーン対象となります。
このキャンペーンでのポイントの有効期限も、付与日を含めて14日間なので、早めに利用してしまうのがおすすめです。
◆配送料の値引きキャンペーンも
出品した商品が無事に売れたら、今度は配送料の値引きキャンペーンも開催されています。キャンペーンを利用すると、小型サイズが一律150円、大型サイズが一律750円で送ることができます。大型サイズだと160サイズが通常1,700円なのですが、それが750円で配送することが可能です。
こちらは商品が購入される前にエントリーが必須なのでお気をつけください。回数制限はなく、12月16日（火）23時59分までに購入された商品の配送料が対象です。
◆「メルカリギフト10％還元」で外食や買い物を節約
また、超メルカリ市とは別で毎週末開催されているキャンペーンもあります。毎週金曜日の10時〜日曜日の23時59分限定で、対象のメルカリギフトが10％還元で販売されています。
メルカリギフトとは飲食店やコンビニ、オンラインショップなどで利用できるギフトカードです。50ブランド、約550種類もあり、知り合いに送ることもできるし、自分で利用することもできます。
そのメルカリギフトが毎週末10％還元で販売されており、週ごとに対象店舗が入れ替わります。たとえば、大戸屋、サーティーワン、コメダ珈琲店、サンマルクカフェなどのメルカリギフトが10％還元で販売されていました。
