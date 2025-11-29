女子ゴルフ国内ツアーで、年間ポイント（メルセデスランク）上位50人までが得られる来シーズンのシード選手が確定した。今回は初シードが10人、5人が返り咲きとなり、今季のシード権を持っていた3割以上の16人がシード落ちした。ゴルフ担当記者が言う。

【写真】“トリプルボギー不倫”の女子プロ2人が並んで映ったポスターほか

「シード落ちのなかには米ツアー参戦中の岩井明愛、古江彩佳、西郷真央が含まれるものの、プロ3年目までの新人プロ7人が初シードなり、入れ替わりの競争が激しいことがよくわかります。来年はシード選手の顔ぶれが大きく変わることになる」

初シード10人の最上位は2年目の菅楓華の4位。ルーキーでは荒木優奈（6位）、入谷響（25位）、都玲華（50位）の3人がおり、3年目の仲村果乃（19位）、2年目の高野愛姫（31位）、3年目の稲垣那奈子（39位）が初シードとなった。

「51位から55位は来季ツアー前半戦（第1回リランキングまで）出場権が与えられるが、ルーキーの吉田鈴（51位）と寺岡沙弥香（54位）も含まれている」（前出・ゴルフ担当記者）

来年の前半戦はフレッシュな顔ぶれが揃うことになる一方、35歳の木戸愛（37位）、32歳の葭葉ルミ（44位）、34歳のサイ・ペイイン（48位）、28歳の永井花奈（30位）、25歳の菅沼菜々（42位）の5人の返り咲き勢もいる。

対照的に苦しいシーズンとなったのが、今シーズンの開幕直前に報じられたトリプルボギー不倫騒動の3人のプロだ。3人のなかで復帰を前に囲み取材で「お騒がせしてすみませんでした」と唯一自ら謝罪した川崎春花は79位でシード落ち。小林夢果も62位でシード落ちしたが、阿部未悠だけが24位でシードを確定させるなど明暗を分けた。

川崎は不倫スキャンダルにより春先の試合を"自粛"。今季初戦は開幕から6試合目の4月「KKT杯バンテリンレディス」だった。全35試合のうち29試合に出場し、12試合で予選落ちとなった。最高位は9位タイ（北海道Meijiカップ＝8月）で、ベスト10入りはその1試合だけだった。

ツアー3勝した昨年と今年を比べるとはパーオン率9位→64位、パーセーブ率20位→74位、フェアウェイキープ率21位→62位、平均パット数31位→26位、ドライビングディスタンス27位→29位、平均バーディー数16位→33位、リカバリー率32位→72位とほとんどの部門で大きく数字を落としている。

「得意のドライバー（フェアウェイキープ率）とショートアイアン（パーセーブ率）の精度が大きく落ちた。決勝ラウンド平均ストローク（7位→78位）やFinalラウンド平均ストローク（17位→81位）も悪化が顕著で、川崎の持ち味である決勝ラウンドでの勝負強さは影を潜めました」（前出・ゴルフ担当記者）

2021年11月にプロテストに合格した川崎は、ツアー1年目にステップアップで初優勝をして臨んだ日本女子プロに大会最年少の19歳で優勝。デビューイヤーは2勝して新人賞に輝いている。ツアー関係者が言う。

「翌2023年は1勝もできなかったが、それでも48位でシードをキープすると、昨年は2週連続優勝を含む年間3勝で、キャリアハイとなる9位で終えた。しかし、今年はランク75位でプロ1年目から手にしてきたシード権を喪失。

騒動からツアーに復帰後、5試合で4回の予選落ちとなり、その後も予選落ちと下位フィニッシュを繰り返した。最終戦（王子製紙エリエールレディスオープン）も34位で終わっています。2022年のメジャー優勝（日本女子プロ）で獲得した権利として3年間の複数年シードを保有するが、その行使については明確にしていない。最終QT（12月2日〜）に参加し、そこで上位に入って来季出場権を手にすることをまずは目指すようだ」

川崎のプレーぶりについてプロゴルファーの沼沢聖一氏はこう話す。

「ゴルフというのは精神面が大きく影響するスポーツです。私生活の問題などに全く動じないプロもいますが、川崎プロは自粛したうえで謝罪してツアーに戻った。むしろそうしたけじめをつけられるプロだけに、ゴルフに集中できなかったのはないか。

この1年は禊ということになるのでしょう。それで強くなった面もあるが、まだまだ引きずる可能性はある。それを吹っ切るためにはメジャーでの3年シードを使わず、QTで今の力を試すのがいいのではないか。もし上位に入らなければ下部ツアーからやり直すというぐらいの強い気持ちで臨むのもいいでしょう。メジャーに勝てる実力があるのだから、なんとか復活してもらいたいものです」

来年のシードが決定したタイミングで、『週刊文春』で50位に滑り込んだルーキーの都玲華が専属コーチと30歳差の"禁断愛"と報じられた。川崎の復活も含め、騒動渦中のゴルファーに来季も注目が集まりそうだ。