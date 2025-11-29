◇女子ゴルフツアー ツアー選手権リコー杯第3日（2025年11月29日 宮崎県・宮崎CC＝6543ヤード、パー72）

8位から出たツアー1勝の金沢志奈（30＝クレスコ）が1イーグル、3バーディー、1ボギーの68をマークし、通算6アンダーで鈴木愛（31＝セールスフォース）とともに首位に立った。

序盤はショットが乱れて、ショートゲームでしのぐ苦しい展開だった。8番で3メートルのバーディーパットを決めて「8番でやっといいショットが打てたので、そこでいい感じに変わった」と流れを変えると、9番パー5で残り80ヤードから56度のウエッジで放り込んでショットインイーグル。

「フルショットでぴったりの距離だったので、いい距離だなと思った」。会心の一打で勢い付き、後半も2つ伸ばした。

「ここ最近はウエッジで悩んでいてパー5でなかなかバーディーが来なかった」。距離が短いパー5が多い今大会に備えて、10ヤードごとに置かれたコーンを狙って、距離を打ち分けるウエッジの練習を重点的に実施。その成果を見せた。

9月に地元茨城の大洗GCで行われたメジャー大会・日本女子プロでは1打差の3位で出た最終日に追いつき、プレーオフで桑木を下しツアー初優勝を果たした。同一年メジャー2冠に王手を掛けた。

「緊張する場面もたくさん出てくると思う。そういうところでも平常心を保てるように前回（日本女子プロで）学んだので、それを生かしたい」。謙虚な言葉に自信をにじませた。