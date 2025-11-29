¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡ÛÂçÊª¡¦¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó 20Ç¯¤Ö¤ê¤Î³°¹ñÇÏ¥¸¥ã¥Ñ¥óCÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹
¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó PHOTO:Getty Images
¡ÖÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¡¢¶¯¤¤ÇÏ¤Å¤¯¤ê¡×――¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù200Æ¬°Ê¾å¤Î³°¹ñÇÏ¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ûー¥¹¤¿¤Á¤È²¦ºÂ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
³®ÀûÌç¾Þ¤ä±Ñ¥Àー¥Óー¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤òÀ©¤·¤¿Ì¾ÇÏ¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÏËèÇ¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê³¤³°¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÆüËÜÇÏ¤¿¤Á¡£¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¶¥ÇÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢2006Ç¯¤Î¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤éÆüËÜÇÏ¤¬19Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤«º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â½ÐÁö18Æ¬Ãæ¡¢³°¹ñÇÏ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î1Æ¬¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¤½¤Î1Æ¬¤¬¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëÂçÊª¤À¤±¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂçÊª¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤À¡£
3ºÐ»þ¤ËÄ©¤ó¤À¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëS¤«¤éº£Ç¯¤Î¥³¥í¥Íー¥·¥ç¥óC¤Þ¤Ç4ÀïÂ³¤±¤Æ2Ãå¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤È°ìÊâÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥¯¥ëーÂç¾ÞÅµ¤Ç³ÐÀÃ¡£
¸åÊýÂÔµ¡¤«¤éÈ´·²¤ÎËöµÓ¤ò¸«¤»¤ÆGⅠ½éÀ©ÇÆ¡£ºòÇ¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ2ÃåÇÏ¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥åー¥ë¤Ë3ÇÏ¿ÈÈ¾¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹¥ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥¥ó¥°¥¸¥çー¥¸ⅥÀ¤¡õ¥¯¥¤ー¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹S¤ËÄ©¤à¤È¡¢ºÇ¸åÊýÄÉÁö¤«¤éÄ¾Àþ¤ÇËöµÓ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ÆÍ¥¾¡¡£
¤µ¤é¤Ë3¥õ·î¤ÎµÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¤Ï¸åÊý¤«¤é°ìµ¤¤ÎËöµÓ¤Ç¥ª¥ó¥Ö¥º¥Þ¥ó¤òº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÇÏ¾ì¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Áö¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇúÈ¯ÎÏËþÅÀ¤ÎËöµÓ¡£¤µ¤é¤Ë±óÀ¬¶¥ÇÏ¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤â¤³¤ÎÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
ÍèÆü¸å¤ÎÄ´¶µ²ÈÄí¤â½çÄ´¤Ç¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¥°¥é¥Õ¥¡ー¥ëÄ´¶µ»Õ¤â¡ÖÀä¹¥Ä´¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤Û¤É¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³°¹ñÇÏ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óCÀ©ÇÆ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº¹°
