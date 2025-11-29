サッカーJ2リーグ最終節の第38節が29日に開催。大混戦だった上位陣の争いが決着となりました。

J2リーグは全38試合終了時点で上位2チームがJ1へ自動昇格。3位〜6位の4チームにはJ1昇格プレーオフの出場権が与えられ、勝ち抜いた1チームがJ1昇格をつかみます。

首位のV･ファーレン長崎は4位の徳島ヴォルティスに先制されますが、後半23分にMF翁長聖選手の得点で同点。1−1の引き分けで終えました。

その長崎と勝ち点2差だった2位の水戸ホーリーホックは、後半早々にFW多田圭佑選手が頭で合わせ先制。さらにDF山本隼大選手の豪快なミドルシュートが決まるなど、大分トリニータを2−0で破りました。この結果、水戸が勝ち点70で長崎と並びますが、得失点差で逆転のJ2優勝。クラブ史上初のJ1昇格を決めました。

一方、3位につけていたジェフユナイテッド千葉はFC今治に5−0で快勝。しかし、水戸、長崎には勝ち点1届かず。3位でJ1昇格プレーオフに回ることとなりました。

さらにJ1昇格プレーオフ争いも激しい争い。5位のRB大宮アルディージャ、6位のベガルタ仙台ともに敗れる中、7位のジュビロ磐田がサガン鳥栖に2−1で勝利。磐田は5位浮上で昇格プレーオフ圏内に滑り込みました。一方、敗れた仙台が7位転落で涙。J1昇格プレーオフに進む4チームは、3位千葉、4位徳島、5位磐田、6位大宮に決まっています。

また下位ではJ3降格圏の18位カターレ富山がブラウブリッツ秋田に4−1で勝利。引き分けに終わった17位ロアッソ熊本を富山が逆転し、降格圏を脱出。熊本、レノファ山口FC、愛媛FCの3チームがJ3降格に決まりました。

【第38節結果】

◆札幌 3−0 愛媛（大和ハウス プレミストドーム）

得点【札幌】近藤友喜（前半25分）家泉怜依（後半3分）マリオ セルジオ（後半33分）

◆いわき 1−0 仙台（ユアテックスタジアム仙台）

得点【いわき】五十嵐聖己（後半37分）

◆山形 2−1 藤枝（NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】寺山翼（前半9分）土居聖真（後半38分）【藤枝】森侑里（後半31分）

◆水戸 2−0 大分（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】多田圭佑（後半1分）山本隼大（後半30分）

◆千葉 5−0 今治（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】カルリーニョス ジュニオ（前半11分）鈴木大輔（前半31分）オウンゴール（後半1分）石川大地（後半29分）エドゥアルド（後半40分）

◆富山 4−1 秋田（富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【富山】古川真人（後半8分）布施谷翔（後半15分）椎名伸志（後半44分）亀田歩夢（後半45＋3分）【秋田】岡崎亮平（後半26分）

◆山口 3−2 大宮（維新みらいふスタジアム）

得点【山口】山本桜大（前半42分）小澤亮太（後半9分）山本桜大（後半36分）【大宮】関口凱心（前半18分）カプリーニ（後半13分）

◆徳島 1−1 長崎（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】渡大生（前半41分）【長崎】翁長聖（後半23分）

◆磐田 2−1 鳥栖（駅前不動産スタジアム）

得点【磐田】松原后（後半22分）リカルド グラッサ（後半45分）【鳥栖】鈴木大馳（後半43分）

◆熊本 0−0 甲府（えがお健康スタジアム）