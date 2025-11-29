¥µ¥Ë¡¼¥Ç¥¤Á¾²æÉô·Ã°ì¡ÖÊì¤¬µ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡×¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÖ¤ÅÚ»º¡Ö¤ª¤Á¤ã¤á¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÁ¾²æÉô·Ã°ì¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤«¤é¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÃÖ¤ÅÚ»º¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ä¤ÏÏÂ²Û»Ò¡×¤ª¤Á¤ã¤á¤¹¤®¤ëÁ¾²æÉô·Ã°ì¤µ¤ó¤ÎÊì¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤Ë»Ä¤·¤¿ÃÖ¤ÅÚ»º
Á¾²æÉô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊì¤¬µ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡£¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÎäÂ¢¸ËÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÏÂ²Û»Ò¡×¤È¼ê½ñ¤¤µ¤ì¤¿ÏÂ²Û»Ò¤ÎÈ¢¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹áÀî¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¤Êý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÂ²Û»Ò¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ¾²æÉô¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ç¸¬µõ¤ÇÍ¥¤·¤¤¤ªÊìÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö»Â¿·¤Ê¶Á¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥æ¡¼¥â¥¢¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÏÂ²Û»Ò¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÎ§µ·¤ÊÏÂ²Û»Ò¤Ê¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Á¾²æÉô¤µ¤ó¤Ï¡¢1971Ç¯8·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¡£90Ç¯Âå½éÆ¬¤è¤ê¥µ¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢»Â¿·¤Ê²»³Ú¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2004Ç¯¤Ë¼«¼ç¥ì¡¼¥Ù¥ëROSE RECORDS¤òÀßÎ©¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥µ¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¿¥½¥í¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦³Ú¶ÊÄó¶¡¡¦±Ç²è²»³Ú¡¦CM²»³Ú¡¦¼¹É®¡¦ÇÐÍ¥¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£